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【恒大3333】恒大供應商三棵樹：對恒大未來銷售或進一步下降　持有其未到期商票逾3億人幣

股市 17:01 2021/09/06

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恒大供應商三棵樹：或進一步降對恒大未來銷售　持有其未到期商票逾3億人幣

中國恒大 （03333） 陷入債務危機，接連爆出商票逾期兌付。曾稱恒大拖欠款項的油漆生產商三棵樹（滬：603737）回复證監會核查函稱，與中國恒大及旗下公司不存在融資性貿易業務，截至2021年8月31日，公司已持有尚未到期的恒大及旗下公司出具的商業承兌匯票共計3.34億元人民幣，目前正與恒大落實協商安排，針對票據逾期未兌付事項尋求相應解決方案。

恒大地產有境內債券再跌兩成，恒大上周遭內地評級機構降級，看【下一頁】

三棵樹又指，報告期內，公司第一大客戶為恒大，但考慮到恒大目前的資金狀況，公司對其未來的銷售規模可能會進一步下降，隨著國內對房地產調控的加強，可能對公司業績產生一定影響。

三棵樹主營業務為建築塗料、防水材料、地坪材料、木器塗料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發、生產和銷售。

三棵樹此前於6月底向上交所提交文件，披露恒大在今年第一季已拖欠大量債務，截至3月底逾期未還涉資5137萬元人民幣的應收票據。及後，恒大稱6月已兌付完畢。

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編輯：袁諾曦

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