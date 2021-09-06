英國脫歐後屠夫嚴重短缺　10萬隻豬無法及時宰殺或被人道毀滅

英國脫歐後和新冠疫情造成的勞動力短缺問題，正打擊著該國肉類生產行業。英國國家養豬協會(National Pig Association, NPA)日前警告稱，由於屠宰場工人嚴重短缺，農場積壓了8.5萬頭豬，而且這一數字還在以每周1.5萬頭的速度增長。

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據外媒報道，國家養豬協會行政總裁Zoe Davies稱：「如果政府不盡快採取行動，農場中就會有很多完全健康的豬不得不被銷毀」。

根據 NPA 的說法，農場不得不將豬圈養更長時間，而牠們每天以1公斤的速度生長，這對農場的盈利能力產生了嚴重影響。她還補充指，政府似乎沒有絲毫的興趣來幫助他們，這令人感到非常失望和懊惱，因為這是他們有能力解決的問題。

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另據英國《每日郵報》報導，由於英國脫歐後，在屠宰場工作的屠夫人手短缺，農民可能將被迫銷毀近10萬頭豬。大量生豬如果不能及時被屠宰，將不得不用其他方式被銷毀，因為繼續餵養它們變得非常不合算。該行業機構表示，超重豬的飼料和屠宰場費用的額外成本意味著許多農場處於虧損狀態。

除屠夫外，脫歐和疫情導致的英國勞動力短缺問題還影響著其他行業。僅食品和飲料行業就有50萬個崗位缺口，該國目前還缺少逾10萬名司機。英國工業聯合會6日表示，英國必須放寬新的移民規定，允許更多外國工人進入英國，緩解這一問題。

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