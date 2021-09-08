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【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）

Hot Talk 13:11 2021/09/08

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凱滙抽獎結果公布！信和集團旗下黃廷方慈善基金與華置 （00127） 捐出觀塘凱滙一房單位的疫情抽獎活動，今日中午12時於港麗酒店舉辦第一輪抽獎，並即場公布得獎名單。信和華置將即場以專業電腦系統隨機抽出及公布21名得獎者，分別為一位終極大獎凱滙單位得獎者，以及20位獲得每份價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的得獎者。本網對全程抽獎進行文字直播，直擊抽獎贏凱滙情況。

圖看得獎名單

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凱滙抽獎單位座落47樓，位於超高層【下一頁】

【12：34】大獎結果出爐。身位證號碼首4位數Z710，電話號碼尾4位數0215。二獎得獎者名單亦已出爐。

【12：23】正隨機抽出幸運兒。

【12：21】終極大獎即將開始抽獎。

【12：20】結果同時會上載至抽獎官網，並於明日在英文虎報及星島日報刊登。

【12：18】得獎者會收到SMS短訊通知，及以電話聯絡。

【12：15】結果已出，嘉賓會以身份證號碼及電話號碼核對，會由范徐麗泰簽名作實。

【12：14】正待電腦系統抽出幸運兒，稍後會由嘉賓核對及公布結果。

【12：11】會先抽出二獎共20份10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

【12：09】抽獎即將開始。主持抽獎的嘉賓及見證人陸續上台。

【12：07】華置「甘比」陳凱韻指，很希望可以盡快達到500萬人接種疫苗，以達至群體免疫。而且，第2個凱匯單位都會因此而誕生。期望更多人會鼓勵身邊人一起接種疫苗。

【12：08】望在9月底前，達到500萬人接種疫苗，屆時會好開心送出第2間凱滙單位，以鼓勵更多人接種新冠疫苗。

【12：02】黃延方慈善基金代表指，在全球疫苗供應緊張時，感謝港府為香港市民採購疫苗，以及醫護人員在疫情期間守護市民健康。

【12：00】自抽獎5月宣布時，只有130萬人接種第一劑疫苗，增加至最新超過427萬人接種首劑疫苗。第一輪抽獎9月1日截止，共接收到250萬個登記。

【11：59】信置疫苗抽獎，主持今次抽獎的嘉賓已經到場，分別是范徐麗泰及譚耀宗。稍後抽獎將由主辦單位之法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。

【11：50】現場所見，公布抽獎結果的舞台已佈置好。

【11：40】凱滙抽獎現場已經開放招待。

抽獎現場最新情況

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凱滙示範單位

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信和華置凱滙疫苗抽獎第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？【下一頁】

抽獎過程將經兩位嘉賓范徐麗泰及譚耀宗，以及主辦單位的法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。

相關文章：【疫苗優惠】總商會第4輪抽獎結果出爐　500人贏得總值500萬元獎品

【疫苗優惠】領展9月2日樂富廣場提供即場接種復必泰疫苗　完成接種獲1公斤米

【疫苗優惠】旅發局加推「賞你住」計劃 　參加者需至少接種一劑疫苗（附參與酒店名單）

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

 

港股 凱滙第二期 凱滙第一期 華人置業（00127） 疫苗 譚耀宗 信和 觀塘 華置 范徐麗泰

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