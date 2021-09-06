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【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果　周三下午12時左右公布（不斷更新）

Hot Talk 16:58 2021/09/06

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【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位抽獎第一輪抽獎結果　周三下午12時左右公布

凱滙抽獎結果即將公布！信和集團旗下黃廷方慈善基金與華置 （00127） 捐出觀塘凱滙一房單位的疫情抽獎活動，將於9月8日（星期三）中午12時於港麗酒店舉辦第一輪抽獎，並即場公布得獎名單。本網將會對抽獎進行文字直播，直擊抽獎贏凱滙情況。

凱滙抽獎單位座落47樓，位於超高層【下一頁】

凱滙示範單位

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信和華置將即場以專業電腦系統隨機抽出及公布21名得獎者，分別為一位終極大獎凱滙單位得獎者，以及20位獲得每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的得獎者。

信和華置凱滙疫苗抽獎第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？【下一頁】

抽獎過程將經兩位嘉賓范徐麗泰及譚耀宗，以及主辦單位的法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。

相關文章：【疫苗優惠】總商會第4輪抽獎結果出爐　500人贏得總值500萬元獎品

【疫苗優惠】領展9月2日樂富廣場提供即場接種復必泰疫苗　完成接種獲1公斤米

【疫苗優惠】旅發局加推「賞你住」計劃 　參加者需至少接種一劑疫苗（附參與酒店名單）

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

 

港股 凱滙第二期 凱滙第一期 華人置業（00127） 疫苗 譚耀宗 信和 觀塘 華置 范徐麗泰
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