  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (一) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】投資ETF有甚麼好處？

理財智慧 17:00 2021/09/06

分享：

好處一，ETF多為指數追蹤基金，只需跟從指數持股，毋須基金經理在背後選股，基金收費大大低於傳統主動式管理的基金。另外，在交易所上市的ETF買賣手續費除了與股票相同，港府自2010年起已豁免ETF的買賣印花稅。

好處二，指數追蹤的ETF同時投資多隻股票，故風險較投資個別股票低。尤為適合日常生活忙碌、沒有時間研究個別股票的投資者，買入一隻ETF變相投資多隻股票。

舉例投資者有意投資香港的藍籌股，但沒有時間挑選，便可以買入盈富基金，變相一次過投資50隻藍籌股，獲得與恒指同步的投資表現。

原文刊於《iMoney智富雜誌》394期，本文經修改。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯:黃銳

指數 買入 ETF 基金 股票 通脹 藍籌股

上一篇文章

【大行點睇】比亞迪8月新能車銷量創新高　花旗大升目標價至536元

下一篇文章

【iMoney GIFTaway】送Häagen-Dazs 星•明月 Twinkle Fruity雪糕月餅券乙張（價值$358）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【港股通】上交所：快手奈雪的茶等11股下周一起納入港股通
【港股通】上交所：快手奈雪的茶等11股下周一起納入港股通
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）