【理財智慧】投資ETF有甚麼好處？

好處一，ETF多為指數追蹤基金，只需跟從指數持股，毋須基金經理在背後選股，基金收費大大低於傳統主動式管理的基金。另外，在交易所上市的ETF買賣手續費除了與股票相同，港府自2010年起已豁免ETF的買賣印花稅。

好處二，指數追蹤的ETF同時投資多隻股票，故風險較投資個別股票低。尤為適合日常生活忙碌、沒有時間研究個別股票的投資者，買入一隻ETF變相投資多隻股票。

舉例投資者有意投資香港的藍籌股，但沒有時間挑選，便可以買入盈富基金，變相一次過投資50隻藍籌股，獲得與恒指同步的投資表現。

原文刊於《iMoney智富雜誌》394期，本文經修改。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯:黃銳