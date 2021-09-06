【名家看法】招銀國際蘇沛豐：內房博彩難受惠「金九銀十」　憧憬基建投資看好兩行業

▲ 招銀國際策略師蘇沛豐認為，港股上周僅技術性反彈

港股周一再反彈261點，收報26163點，但專家看法審慎。招銀國際策略師蘇沛豐認為，港股上周僅技術性反彈，與8月初反彈浪類近，預期監管周期較長，不排除恒指再跌穿25000點，如果恒指波幅指數（VHSI）升至30的恐慌水平，或造就吸低機會。

港股業績期完結，邁入9月傳統淡季，投資者如何部署？蘇沛豐認為，港股上半年業績整體符合預期，預計下半年周期性股票盈利增長放慢較明顯，資源股和航運股走勢取決資源價格及運費變化。

你可能有興趣：基建股大爆發→點按【下一頁】

部署上，他指，繼續規避政策受累行業如科網、教育、醫美；內房及博彩股今年亦難受惠「金九銀十」，反而有望刺激電動車銷售。此外，憧憬基建投資加快，籲留意工程機械、水泥股；新能源股則看好下游產業如風電、燃氣股，受惠國策之外，行業盈利波幅亦相對細。

相關文章：【名家看法】信安陳曉蓉：對港股看法審慎 儲局收水料對市場影響有限

【名家看法】東亞李振豪：電力股飆升後非首選 本港公用股、銀行股追落後

【中國經濟】瑞銀料中國第三季GDP按年增長放緩至5.8% 年內或再降准

記者：區嘉俊

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫《ET開市直擊》-碳中和概念有幾勁 港股受惠有幾多？