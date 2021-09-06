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【名家看法】招銀國際蘇沛豐：內房博彩難受惠「金九銀十」　憧憬基建投資看好兩行業

股市 16:49 2021/09/06

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招銀國際策略師蘇沛豐認為，港股上周僅技術性反彈

港股周一再反彈261點，收報26163點，但專家看法審慎。招銀國際策略師蘇沛豐認為，港股上周僅技術性反彈，與8月初反彈浪類近，預期監管周期較長，不排除恒指再跌穿25000點，如果恒指波幅指數（VHSI）升至30的恐慌水平，或造就吸低機會。

港股業績期完結，邁入9月傳統淡季，投資者如何部署？蘇沛豐認為，港股上半年業績整體符合預期，預計下半年周期性股票盈利增長放慢較明顯，資源股和航運股走勢取決資源價格及運費變化。

你可能有興趣：基建股大爆發→點按【下一頁】

部署上，他指，繼續規避政策受累行業如科網、教育、醫美；內房及博彩股今年亦難受惠「金九銀十」，反而有望刺激電動車銷售。此外，憧憬基建投資加快，籲留意工程機械、水泥股；新能源股則看好下游產業如風電、燃氣股，受惠國策之外，行業盈利波幅亦相對細。

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記者：區嘉俊

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港股 股票 蘇沛豐

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