【英國王室】哈里梅根傳數周内返英 想帶愛女探英女王

梅根於6月在美國加州誕下愛女莉莉貝特後，哈里王子與梅根一直未有機會帶莉莉貝特返回英國探訪家人。英媒引述消息人士指，哈里與梅根打算在未來數周帶女兒返回英國與英女王見面，更指哈里梅根的決定使王室職員感到震驚。

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哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）的女兒莉莉貝特（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor）於6月4日出生，現時3個多月大。莉莉貝特亦是英女王第11位曾孫，為英國王室第8順位繼承人。

英國《鏡報》引述消息人士指，哈里與梅根曾詢問英女王，稱希望在未來幾周帶同莉莉貝特返英探英女王。若消息屬實，這會是哈里梅根去年3月卸任英國王室職務以來，哈里第3次重返英國。而梅根更是相隔一年半之後，首次返英與王室成員見面。

《鏡報》引述王室內部人士指，哈里一直打電話回家想帶莉莉貝特返回英國洗禮。哈里希望可在溫莎堡舉行莉莉貝特的洗禮，讓英女王親自見證曾孫女受洗。

但不少王室員工對哈里梅根提出與英女王見面的要求感到震驚，暫未對此作出回應。但消息人士補充指，英女王很喜歡哈里，希望有機會與曾孫阿奇及莉莉貝特見面。

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即使哈里與哥哥威廉王子（Prince William）及父親查理斯（Prince Charles）關係緊張，但哈里與英女王仍保持良好關係，強調英女王是他的榮譽上校（Colonel-in-chief）。當哈里接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問大爆王室秘密時，英女王更是少數沒有批評哈里的王室成員之一。

英媒指雖然哈里堅稱非常尊重英女王，但他與梅根決定卸下王室職務時，卻未有通知英女王，令英女王當時感到驚訝。

責任編輯：郭麗明