【晶片短缺】三星將於美國建新工廠　預計投資逾170億美元

全球晶片短缺潮持續，各國政府紛紛提供誘人條件，吸引半導體公司到當地興建工廠。據路透周一（6日）報道，三星電子 (南韓：005930) 正規劃在美國開設第2間半導體工廠，本周將公布最終選址。德州泰勒市有望憑藉地理條件及稅務減免優惠，成為三星的最終選擇。

根據外媒報道，三星預計投資規模至少170億美元於新工廠，有望為當地帶來大約1,800個新職位。目前除了泰勒市外，三星還在尋找其他潛在地點，包括亞利桑那州、以及紐約州等地。

泰勒市政府官方網站上的公布擬議決策顯示，當地政府將會對三星使用的土地，實施為期10年、高達92.5%的房地產稅優惠，第二個10年優惠90%，到第三個10年則優惠85%。目前其他州尚未就三星建廠一事公布有關稅務優惠計劃。

受全球半導體供應短缺影響，多間大廠相繼增設工廠，以求提高產能。若三星電子最終確認於泰勒市建廠，預計將會於2024下半年完工；此外台積電（TSM）也曾也宣布，未來3年內將投資1,000億美元，計劃在美國新增6家工廠。

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编辑：李勝男