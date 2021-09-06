  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (一) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鋁價飈升】幾內亞政變　LME期鋁升至十年高、俄鋁全日颷15%

股市 16:40 2021/09/06

分享：

【鋁價飈升】幾內亞政變　LME期鋁升至十年高、俄鋁全日颷15%

西非國家幾內亞特種部隊發動軍事政變，由於該國是鋁土礦的主要生產國，消息刺激鋁價升至逾10年來最高水平。俄鋁創辦人Oleg Deripaska在Telegram上發帖稱，幾內亞局勢可能對市場造成嚴重影響。

幾內亞突然發生軍事政變，總統被扣押，憲法被廢。特種部隊負責人Mamady Doumbouya上校周日在國家電視台發表電視講話，聲稱廢除憲法，解散政府以及關閉陸地及空中邊境，全國實施宵禁。總統孔戴遭扣押的片段被上載到社交媒體。

幾內亞是鋁土礦的主要生產國，佔中國鋁進口的一半以上。LME期鋁一度漲1.8%，至每噸2,775.50美元，創2011年5月以來最高水平 。截至本港時間下午4時30分，LME期鋁於2,700美元徘徊。倫敦鋁價今年已上漲約40%，主要因為全球大規模的刺激措施激發了需求。

分析指出，鑒於中國從幾內亞進口大量鋁土礦，投資者非常擔心，盡管尚未有中斷的報導，但影響程度將取決於局勢發展。

在幾內亞有一個鋁土礦項目的中國鋁業 （02600） 表示，所有業務均正常，國內工廠有充足的鋁土礦庫存。該公司股價在香港市場一度升10% ，全日收報5.96元，升5.5%；另外，俄鋁 （00486） 全日升14.5%，收6.97元。

相關文章：【大宗商品】鋁價上漲 中鋁預告上半年賺30億元、按年增83倍

【大宗商品】傳中國擬要求國企控制境外大宗商品風險敝口

編輯：吳敏芳

港股 幾內亞共和國 俄鋁（00486） 中國鋁業（02600）

上一篇文章

【名家看法】招銀國際蘇沛豐：內房博彩難受惠「金九銀十」　憧憬基建投資看好兩行業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升261點　騰訊升逾3%領市、比亞迪升逾7%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升261點　騰訊升逾3%領市、比亞迪升逾7%（不斷更新）
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）