▲ 【鋁價飈升】幾內亞政變 LME期鋁升至十年高、俄鋁全日颷15%

西非國家幾內亞特種部隊發動軍事政變，由於該國是鋁土礦的主要生產國，消息刺激鋁價升至逾10年來最高水平。俄鋁創辦人Oleg Deripaska在Telegram上發帖稱，幾內亞局勢可能對市場造成嚴重影響。



幾內亞突然發生軍事政變，總統被扣押，憲法被廢。特種部隊負責人Mamady Doumbouya上校周日在國家電視台發表電視講話，聲稱廢除憲法，解散政府以及關閉陸地及空中邊境，全國實施宵禁。總統孔戴遭扣押的片段被上載到社交媒體。

幾內亞是鋁土礦的主要生產國，佔中國鋁進口的一半以上。LME期鋁一度漲1.8%，至每噸2,775.50美元，創2011年5月以來最高水平 。截至本港時間下午4時30分，LME期鋁於2,700美元徘徊。倫敦鋁價今年已上漲約40%，主要因為全球大規模的刺激措施激發了需求。

分析指出，鑒於中國從幾內亞進口大量鋁土礦，投資者非常擔心，盡管尚未有中斷的報導，但影響程度將取決於局勢發展。



在幾內亞有一個鋁土礦項目的中國鋁業 （02600） 表示，所有業務均正常，國內工廠有充足的鋁土礦庫存。該公司股價在香港市場一度升10% ，全日收報5.96元，升5.5%；另外，俄鋁 （00486） 全日升14.5%，收6.97元。

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編輯：吳敏芳