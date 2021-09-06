【工作簽證】阿聯酋撥136億美元　吸引外國居民及投資

▲ 為刺激經濟，阿聯酋宣布放寬對外國人嚴格的居留規定，希望在未來幾十年吸引外國人才。當局表示正積極尋求財政改革，以吸引外國遊客和投資。（法新社圖片）

為刺激經濟，阿聯酋宣布放寬對外國人嚴格的居留規定，希望在未來幾十年吸引外國人才。當局表示正積極尋求財政改革，以吸引外國遊客和投資。

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阿聯酋將在明年投資約136億美元（約港元1057億），到2030年時投入1500億美元（約港元1.1萬億），具體專案尚未公布，但已撥出13.6億美元（約港元105億）用於開發銀行以支援工業部門。當局希望提供各國大量投資機會，預期促進未來幾年10%的經濟發展。

新計劃給予外國居民三個月的時間尋找新工作，為他們未年滿25歲的子女提供簽證，並放寬對自由工作者、寡婦和離婚人士的簽證限制等。

經濟部長Abdulla bin Touq表示：「阿聯酋正在建立新的50年經濟計劃，自由貿易將使阿聯酋成為全球主要的轉口國。」

外媒指出，阿聯酋這些改革措施與疫情脫離不了關係。由於大量外國人才在近兩年因疫情而外流，當局在去年已推出了一系列改革措施，例如為較富有的外籍人士提供了在杜拜退休的機會；向專業人士及其家人發放了為期10年的「黃金簽證」；並通過了新法律允許外國企業在經濟自由區以外擁有100%的擁有權。

相對於阿聯酋，其他波斯灣的鄰近國家則採取了不同的策略，沙特政府宣佈對旅遊項目進行數十億美元的投資，並試圖削弱外籍人士的作用，讓更多當地人進入私營部門工作。

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責任編輯：李智美