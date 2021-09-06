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【陽光旅途@iM網欄】南非革命發源地 勇闖神秘索韋托

名人薈萃 19:11 2021/09/06

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之前說過要多點介紹非洲，上兩期介紹過一個比較少香港遊客去過的納米比亞其中一個城市，今期就想到要介紹一個多人認識的，因此南非是不二之選。正當執筆之際想要介紹開普敦、好望角，或是花園大道，還是克魯格好呢？最後我選擇了先介紹南非最有名的約翰內斯堡。

約翰內斯堡簡稱約堡，相信很多朋友都聽過，甚至到過。但可能大家都沒有真正在約堡參觀過，就算有，多數都是到過以舊金礦改建的主題樂園「黃金礦城」。此樂園也是非常值得推薦的，除了有機動遊戲外，還有鑄幣廠及可以進入以前的採金礦洞，還有溶金的表演，而且亦有很多仿古建築的打卡熱點。除了樂園外，可能還會去一下手工藝的市場又或到Sandton逛逛，就沒有其他了。

其實約堡近郊處，有個很值得去參觀的地方，但大多數遊客，甚或當地人都會卻步。這個地方叫索韋托(Soweto)是”South Western Townships”三個英文組成。它是在約堡的西南邊，著名的黑人區。南非治安差，已經是世界有名，而其中約堡更有罪惡之都的稱號。但連約堡人都不敢踏足的Soweto，你可以想像嗎？亦因此為這個小區增添了不少神秘色彩。

1886年南非發現了金礦，使不同膚色的人種都湧到了約堡，當時有大量的苦力聚居。在1904年在苦力鎮（Coolietown）爆發黑死病，約堡政府借機建立種族隔離居住區，把黑人、印度人和其他有色人種分開在不同的地區居住。而當時第一批黑勞就從苦力鎮被安排到今天Soweto成為了第一批居民，之後所有黑人只能居住於此，亦是種族隔離政策在這時開始萌芽。他們的生活條件很差，住在沒水沒電的鐵皮屋，因此衍生了很多社會問題。到1948年，南非政府正式實施種族隔離政策，所有不同種族的人必須按政府規定的地區居住生活，不得跨區。索韋托一直以來都是南非人民反种種族隔離鬥爭的搖籃和中心。1976年因兩萬名中小學生被強制用荷蘭語衍生出來的Afrikaans 取代本土語言授課，引起了示威。警察在强行驅散人群時射殺了一名13歲叫海克特·彼特森（Hector Pieterson）的男孩。事件引起了世界的關注，亦因而使各國譴責及制裁南非。再經多年的努力，最終使南非改變，成立民主政權。並出現了第一位黑人總統納爾遜．曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela）。

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其實南非我曾到訪已有數十次，但卻一直沒有機會去索韋托，終於在早幾年經當地朋友的安排下連同保鑣保護，在戰戰兢兢中得嘗心願。在這個革命聖地，主要的景點都是圍繞這段歷史的。如海克特·彼特森博物館及紀念碑、種族隔離博物館和曼德拉故居等。而且我們還看到那些最基層的鐵皮屋，亦有參觀一些當地人日常生活的地方，但朋友就叫我不要下車。

回到約堡，我就去另一位朋友的公司參觀。她是從香港過來的，在約堡做鑽石生意。南非是世上出產鑽石最多的地方，她除了給我介紹一些打磨的技術外，也告訴了我很多南非的生活事情。她說在公路上不要停車，會非常危險，她就曾經給人在公路上向她的汽車開槍，幸好沒有受傷。當晚由她駕車和我去吃飯，到達餐廳後，已見各店重門森鎖。她不讓我下車，見她打了電話後，從餐廳走個持槍的守衛出來，我們才安心入內進餐。

雖然好像把南非描述得非常危險，但其實南非十分漂亮，也是很好的旅遊目的地。在一些大的景點，如太陽城、好望角、桌山、野生動物園等是非常安全的。只要小心一點，不要自己出去，跟著旅行團，還是安全的。

現在大家旅行都喜歡自由行，但去南非我覺得還是跟團會比較好一點！

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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