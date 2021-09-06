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【名家看法】信安陳曉蓉：對港股看法審慎　儲局收水料對市場影響有限

股市 16:35 2021/09/06

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互聯網科技股谷底反彈，但分析認為監管周期仍未完結。信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指，未看到監管周期有完結跡象，只要行業觸及大眾利益或中央政策目標，未來均有機會加強監管，而受影響股份集中於港股及美股上市，故對港股看法審慎。相反，內地兩融規模創新高，南水持續流入，而第三季內地經濟下行壓力加大，年內或再降準一次，故看好A股多於港股。

她認為，對受監管行業較為謹慎，至於國策支持的行業則比較樂觀，包括新能源、內地消費股如運動服裝。至於內房板塊與經濟關連度高，相信內地經濟放緩下，房地產不會再被過份打壓，看法未至太悲觀。

聯儲局9月21至22日議息會議前最後一份就業報告上周五出爐，8月非農職位增長遠低預期，由7月向上修訂後的105.3萬個，大縮至23.5萬個。

陳曉蓉指，維持預測聯儲局於9月宣布縮減買債，並於今年底或明年初開始減買債，相信收水規模和速度均不重要，因市場已有充分預期，而儲局與市場溝通及美國的經濟條件，均較2013年時收水為佳，料對市場影響有限。

她說，經濟復甦向好、財政政策支持和貨幣政策寬鬆下，料企業盈利仍會維持較好增長，資金較大機會追逐潛在回報較高的資產，相信股票未來會繼續跑贏。

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記者：區嘉俊

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