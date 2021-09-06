國際鈔票協會舉辦年度最佳紙幣　去年墨西哥奪冠　睇睇今年有邊啲新鈔「參選」

不同國家地區都擁有自己發行的鈔票，有些更是經過悉心設計，有趣的是原來國際鈔票協會（The International Bank Note Society, IBNS）每次都會舉辦年度最佳紙幣（Bank Note of Year）選舉，每年都可提名心目中的鈔票參選，不過只限於同年新發行的鈔票，標本和非流通貨幣皆不可參加。今年的選舉又開始提名了，一齊看看有哪些「候選人」：

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去年的年度最佳鈔票由墨西哥勝出，奪冠的紙鈔為新發行的100披索。據IBNS指出，2020年全球發行了超過100種新鈔票，但只有24種被認為夠新穎，才獲提名為會員。墨西哥的100披索是垂直格式，並以墨西哥民族英雄和詩人及作家 Sor Juana Inés de la Cruz 為主角印在鈔票上；背面則印上世界知名的生應園區——帝王蝶生物圈保護區（Monarch Butterfly Biosphere Reserve）。

看看過去5年獲獎的鈔票：

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