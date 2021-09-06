港鐵於中秋節當日加強非繁忙時段列車服務　不提供通宵服務

港鐵宣布，為方便市民慶祝中秋節，將於今年中秋節當日（9月21日）加強非繁忙時段列車服務，但不會提供通宵服務。

港鐵指，因應新冠肺炎疫情及當晚全港各處活動安排，以及政府實施的防疫措施等因素，決定當天不會提供通宵服務；而所有重鐵綫（機場快綫及迪士尼綫除外），將合共增超過250班額外班次。港鐵指，繁忙時段的列車班次一直維持不變，中秋節當天將由下午較早時段起，開始加强列車服務，當中的東鐵綫、屯馬綫、南港島綫及東涌綫班次將於晚上繁忙時段加強；港島綫、荃灣綫、 觀塘綫及將軍澳綫晚上繁忙時段前後時段的班次均會加密。

中秋節加強列車服務詳情 鐵路綫 下午3時至5時 （分鐘） 下午8時30分至11時 （分鐘） 港島綫 荃灣綫 觀塘綫 將軍澳綫 2 – 6.7 3.8 – 10 下午3時至5時 （分鐘） 東鐵綫 (紅磡 – 上水) *羅湖及落馬洲站暫時關閉 3 – 8 下午3時30分至4時45分 （分鐘） 屯馬綫 3.5 下午4時至5時 （分鐘） 南港島綫 東涌綫 3 – 8

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責任編輯：黎淑雯

