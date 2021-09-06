【互認基金】北上基金較南下產品多廿倍 累計吸金166億元

▲ 本港基金在內地開賣累計吸資166億元，較北水產品南下在港的銷售額多逾百億元。

市傳中央在國慶前後對港送大禮，跨境理財通最快或於本周五（9月10日）再公布更多細節，業界關注會否扭轉互認基金北熱南冷的困局。而外滙管理局剛公布中港互認基金的最新統計，持續逾5年北上產品較南下產品熱賣。因本港基金在內地開賣的北上產品，錄得4連升，淨流入額仍遠勝內地產品南下的銷情，截至今年7月底止，北上基金的累計淨吸資額為165.97億元（人民幣，下同）。反觀，南下產品即使連升7個月，吸資額達7.85億元，但相比北上基金的吸金額，仍相差共遠，北上較南下基金多逾158億元，或高達20倍。

北水QDII基金新發行創10年新高【下一頁】

跨境基金互認自2015年7月開通以來，翌年開始外管局按月公布數據，而北熱南冷的狀況持續逾5年，難怪中外資產管理公司爭相把旗艦基金，申請在內地推售。此外，論及投資成績，據天天基金網的排行榜，自北上基金面世以來，冠軍基金是摩根太平洋證券，累積勁彈1.6倍，緊接其後是行健宏揚中國基金上揚83%，中銀香港高息債則升53%也打入10大列。敬陪末席陷負回報的10大輸家中，包括恒生指數基金等。

那邊廂，中證監今年已批准9隻新基金，包括騰訊 （00700） 有份的高騰亞洲收益基金、興證國際核心精選系列-中國核心資產基金，以及瑞銀資產管理旗下多隻產品。

據天天基金網統計，目前北上基金約50隻（只計單一成分基金，若拆開不同類別、如A、B類單位等，料逾百隻），如早自2015年新規出台已搶閘申批的滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 系列、摩根資產、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 及惠理集團 （00806） 等旗艦產品。相反南下產品僅約29隻，但實際在零售層面正式有售或少於一半，而自2019年易方達以來，已鮮有南下新產品獲批，市料或跟內地基金礙於銷情，故不再把產品南來。

市場現正關注，日後跨境理財通若開通，會否重現此局面，皆因本港基金選擇多，不少投資環球股債市場，可作多元化布局而添賣點。另方面，專家指，若南下基金豁免贖回費，相信有助扭轉遭冷待的苦況。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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