【政府工略】康文署請高級傳訊主任 月薪6萬元 入職條件一覽

康樂及文化事務署的新聞及公共關係組請高級傳訊主任，月薪6萬元，需在具規模機構曾最少11年全職從事企業傳訊、公共關係、傳媒、廣告或社交媒體市場推廣工作，當中包括管理網頁、社交媒體及撰稿，並運用流動應用程式，以及互動、數碼及／或社交媒體平台。社交媒體市場推廣工作的全職經驗最少要有六年，職位主要職負責制定及執行宣傳策略和計劃。職位將按為期一年的非公務員合約條款聘任。受聘人或須不定時及於星期六、日及公眾假期工作。

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

申請手續：

申請表格 (G.F. 340[（3/2013修訂版）] )可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須把填妥的申請表格，連同詳細履歷表，在截止申請日期或之前送達聯絡地址（郵寄表格的遞交日期以郵戳為準）。請在信封面上註明「申請非公務員合約高級傳訊主任職位」。逾期、資料不全、沒有夾附所需的詳細履歷表之申請或不獲考慮。如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資，以免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。

申請人如獲邀參加面試／技能測試，通常會在截止申請日期後約4至6個星期內接獲通知。如遇到申請眾多等情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加面試／技能測試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部17樓新聞及公共關係組

查詢電話：26018650

截止申請日期(日/月/年)：16/09/2021 18:00:00

【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具 【下一頁】

【假日好去處】「貓奴」不容錯過 5米高肥貓空降新都會廣場 6大超萌打卡位任你影 【下一頁】

【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂