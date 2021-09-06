  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (一) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科指ETF買賣策略　半分鐘話你知

股市 16:15 2021/09/06

分享：

想在投資組合中加入科網股但資金有限，科指ETF可以是選擇之一。欲吼南方恒生科技 （03303） ，買賣策略如何？耀才證券研究部經理譚智樂為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》點擊↓

Time code：

00：00 - 港股本周焦點速覽　留意議息會議

01：12 - 美股外圍市況速報　科技股向上

02：39 - 美國非農新增職位減少有何啟示？

08：34 - 美股走勢短綫如何？

09：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路

11：02 - 恒指走勢分析　有何因素左右大市

14：45 - 科指低位反彈逾一成　走勢如何？

17：56 - 美團 （03690） 呈雙底　短綫走勢如何

21：59 - 港股開市前市況速報

23：07 - ET個股推介：中國建築 （03311）

25：31 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 短炒策略部署

29：44 - 股票分析：京東集團 （09618） vs京東物流 （02618） 點揀

31：40 - 股票分析：南方恒生科技 （03033） 買賣策略

33：05 - 港股開市後市況速報

34：27 - 內地大力投資「碳中和」　概念股有得炒？分析新特能源 （01799） 、南方太陽能 （03134） 、龍源電力 （00916） 、大唐新能源 （01798） 、新天綠色能源 （00956）

39：04 - 氫能概念如何分析：濰柴動力 （02338） 、中集安瑞科 （03899）

42：05 - 股票分析：滙豐 （00005） vs招商銀行 （03968） 點揀

43：40 - 跨境理財通受惠股　中資券商vs內銀股誰更受惠

45：21 - 股票分析：港交所 （00388） 前景點睇

48：48 - 股票分析：信義玻璃 （00868） 短綫前景點睇

49：36 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 短綫前景點睇＋華潤水泥 （01313）

54：41- 股票分析：吉利 （00175） 應沽貨換馬？

57：06 - 股票分析：赤子城科技 （09911） 短綫前景點睇？

58：52 - 股票分析：小米 （01810） 前景如何分析？

01：02：12 - 市場黑天鵝點睇？對資本市場有何影響？

01：03：50 - 港股開市後市況速報

01：04：22 - 火電股熱炒怎分析？

01：08：46 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

水泥股造好─海螺914 vs 潤泥1313揀邊隻
今日
水泥股造好─海螺914 vs 潤泥1313揀邊隻
火電股當炒？散戶跟車要留神
今日
火電股當炒？散戶跟車要留神
小米1810炒不起　背後原因藉得企業借鏡
今日
小米1810炒不起　背後原因藉得企業借鏡
東岳189股價插近一成　氫能概念如何分析
今日
東岳189股價插近一成　氫能概念如何分析
「碳中和」概念股知多啲　受惠股份逐隻數
今日
「碳中和」概念股知多啲　受惠股份逐隻數

你可能感興趣

水泥股造好─海螺914 vs 潤泥1313揀邊隻
今日 16:05
水泥股造好─海螺914 vs 潤泥1313揀邊隻
火電股當炒？散戶跟車要留神
今日 14:10
火電股當炒？散戶跟車要留神
小米1810炒不起　背後原因藉得企業借鏡
今日 14:00
小米1810炒不起　背後原因藉得企業借鏡

最新專欄文章 更多

水泥股造好─海螺914 vs 潤泥1313揀邊隻
今日
水泥股造好─海螺914 vs 潤泥1313揀邊隻
火電股當炒？散戶跟車要留神
今日
火電股當炒？散戶跟車要留神
小米1810炒不起　背後原因藉得企業借鏡
今日
小米1810炒不起　背後原因藉得企業借鏡
東岳189股價插近一成　氫能概念如何分析
今日
東岳189股價插近一成　氫能概念如何分析
「碳中和」概念股知多啲　受惠股份逐隻數
今日
「碳中和」概念股知多啲　受惠股份逐隻數
ESG 港股 ETF 股票 南方恒生科技（03033）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升261點　騰訊升逾3%領市、比亞迪升逾7%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升261點　騰訊升逾3%領市、比亞迪升逾7%（不斷更新）
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）