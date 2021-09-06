【本港樓市】花旗：移民盤負面效應逐步顯現「買樓等一等」　未來4個月樓價料跌3%至4%（附最新股息預測）

▲ 花旗楊海全指，上半年樓市巨額成交下，移民盤自然被消化，但當成交回落，移民盤的負面影響便逐步浮現

本港樓價破頂後在高位徘徊，不少券商均上調全年樓價預測。不過，一直是「樓市大好友」的花旗集團中國香港地產研究主管楊海全卻一反常態，對樓市前景持審慎態度，認為未來4個月樓價將回落3%至4%，整個下跌周期跌幅少於一成，「想買樓？建議等一等先」。

本港樓價今年來累升約7%至8%，多次猜中樓市轉角位的楊海全接受《香港經濟日報》專訪時表示，在疫情積壓需求、央行放水及低息環境三大因素推動下，樓市「小陽春」持續多個月，「由2月旺到7月，而且成交很瘋狂，每月二手樓成交約5,300宗，是史無前例的極度旺市」，即使樓市自「辣招」後出現結構性改變，成交仍能在缺乏炒家的情況下，回到9年前的盛況。

圖看花旗對本地地產股目標價和股息回報預測

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收水成沽貨潛在原因 今年全年樓價升約5%

摩通唱反調，料今年樓價升逾一成，詳見【下一頁】

市場預期聯儲局年底前會開始減少買債，楊海全指，雖然加息日子仍遠，但當有人開始討論收水，便成為沽貨的潛在原因，再加上樓市需求開始減弱，故此樓價將會出現調整，料9至12月下跌約3%至4%，意味今年全年樓價升約5%。

「參考1990年代，每年約6萬人移民，移民潮持續5年下，估計今次移民潮情況相若，每年走4萬至5萬人，總共走4至5年。」

他指，上半年樓市巨額成交下，移民盤自然被消化，但當成交回落，移民盤的負面影響便逐步浮現，因此對未來6至12個月樓市看法相對保守，惟市場資金充裕，樓價跌幅料不多於一成。

圖解港府、積金局8月統計數字

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市場可能低估移民人數

「當政府見到移民人數增加時，便會加大人才流入，因此長遠不擔心樓價走勢，但短綫必然有影響。」楊海全指，今年上半年本港淨流出人數已有9萬人，反映市場可能低估移民人數，但住宅市場多年來存在結構性供應不足的問題，加上低息環境常態化，均對住宅樓價構成支持，因此給予住宅市場「中性」評級。

發展商股中，花旗看好股價走勢相對較落後的新地 （00016） 及新世界 （00017） ，新地在西部有大量土儲，新世界則有可能在本月公布全年業績時增加派息。

全文可見【花旗：未來4月港樓價 料跌3至4%】

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