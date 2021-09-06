【中國經濟】瑞銀料中國第三季GDP按年增長放緩至5.8%　年內或再降准

▲ 瑞銀料中國第三季GDP按年增長放緩至5.8% 年內或再降准

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表報告指，近幾周，中國內地新增本土新冠肺炎病例已基本歸零，預計9月至10月經濟活動勢頭有望小幅改善，房地產相關政策仍會偏緊，下半年房地產活動可能走弱。整體而言，該行預計三季度國內生產總值（GDP）實際按年增速可能會放緩至5.8%、四季度進一步減速至4%。

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汪濤預期計，即將公佈的8月經濟數據將顯示大部分經濟活動按年增速走弱，而基建投資按年增速或低位反彈。相比2019年同期水平，社會消費品零售、房地產銷售和房地產投資表現可能弱於7月，但工業生產和出口與7月增幅大致持平。另一方面，基建和製造業投資較2019年同期增幅可能略有改善。 反映通脹的CPI按年增速可能企穩、PPI按年增速小幅上行。

瑞銀表示，預計未來中央的政策可能會有進一步小幅放鬆，年內有可能再次降準，但應不會調降政策利率。同時，8月至9月信貸增速可能進一步下探，並有望在四季度觸底。該行預計，今年下半年財政支出和地方政府專項債發行提速，但相信8月實際發行仍較為溫和。

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編輯：袁諾曦

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