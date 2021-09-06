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【新股IPO】海倫司國際9869傳以中間價定價　集資26.7億元

股樓投資 16:23 2021/09/06

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中國連鎖酒館海倫司國際（新上市編號：09869）已於上周五（3日）截飛，並於本周五（10日）掛牌。據悉，海倫司國際是次計劃以招股價中間價19.77元定價，共集資約26.7億元，中金為獨家保薦人。海倫司國際是次公開發售部份只借出逾40億元孖展，相當於公開發售部分約13倍；另有指其國際配售部份亦已錄得足額認購。

諾威健康傳下周開始預路演　集資約117億【見下頁】

海倫司是次集資所得，其中約70%將用於在未來三年開設新酒館及實現擴張計劃；10%用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設；5%用於進一步加強酒館的基礎能力建設；5%用於進一步強化Helen's的品牌知名度；餘下10%用作營運資金及一般企業用途。

【延伸閱讀】恒基系：除淨派息在即  恒基系5大收息股逐個捉

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記者：張以正

集資 海倫司（09869） 港股 IPO
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