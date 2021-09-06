英國脫歐後面臨貨車司機人手短缺　有公司以年薪50萬元吸人材

新冠肺炎疫情持續，加上脫歐影響，造成不少勞工人手短缺問題，而重型貨車司機的短缺，造成有貨無人送的狀態，有公司為防人材流失及吸納新人材，更開出數千英鎊作為入職獎金。

綜合外媒報道，有報道指出，由於新冠肺炎疫情出現，網上購物亦成為趨勢，令送貨需求大增，司機、倉庫工人和其他員工對保持物流業正常運轉因而產生短缺。此外，由於英國脫歐後的新法規充滿不確定性，想留在英國工作的外國人也須辦理簽證、繳付相關費用等，也令不少原本在英國工作的歐洲司機因而卻步。

貨車司機一直被認為是沉悶的工作，有公司為防止職員流失及吸納新人材，而提供5,000 英鎊作為註冊和保留獎金。重型貨車司機短缺導致超市貨架出現缺口，如麥當勞和可口可樂等大型企業就庫存短缺，甚至被迫關閉門店。英國連鎖超級市場Waitrose以高薪招聘貨車司機，其提供的年薪比總部的金融分析師年薪約46,700英鎊、近50萬港元為高。

據公路運輸協會 (RHA) 估計，短缺的司機達10萬名，而現有的勞動力正在快速老齡化。英國司機的平均年齡為 50 歲，有機構警告，英國38萬名司機中，約有三分之一可能會在未來五年內退休，預計人手短缺會變得愈來愈嚴重，並且有警告稱聖誕節到來時商店貨架上可能會出現缺口。食品和飲料行業呼籲部長們推出短期簽證計劃，以招聘海外工人，包括重型貨車司機，以緩解食品供應鏈的中斷。

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責任編輯：黎淑雯

