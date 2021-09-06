【名家看法】東亞李振豪：電力股飆升後非首選　本港公用股、銀行股追落後

電力股近期強勢，如華潤電力 （00836） 第3季以來已經飆升近1倍。東亞銀行首席投資策略師李振豪認為，政策市下，電力股因估值平和派息高，吸引資金湧入，但飈升後已非首選，反而本港公用股及銀行等收息股有望追落後。

另外，共同富裕概念下，他認為會支持中產階層擴大，有利必須消費如食品、洗衣粉等內需股。

恒指處兩萬六水平，李振豪預計，港股將在低位徘徊，大跌機率不高，因網遊新規等監管政策出台後，未見相關股份像之前有恐慌性拋售，反映資金進場撈貨，但未敢進取，因仍受共同富裕及三次分配等不確定性困擾。

外圍方面，他展望三大因素，一是美國8月失業率跌至5.2%後，會否在1至2個月內進一步跌至5%，以支持聯儲局於11月議息會議宣布收水，他料局方9月會議只會「姿態性」論及收水；二是留意颱風艾達對美國出口和就業或有短期影響，及引發糧食價格等通脹憂慮；三是哥倫比亞變種病毒「Mu」有免疫逃脫特性，會否觸動歐美國家停止開放市場。

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記者：區嘉俊

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