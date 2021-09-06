【筍工推介】家庭學資處招聘高級文員　月薪逾2.4萬元　毋須大學學歷

在職家庭及學生資助事務處近日招聘高級文員，只要求持中五學歷，不過最少5年全職行政或處理資助計劃的工作經驗。空缺以非公務員合約條款聘用，月薪24,910元，合約期為一年，如受聘人在合約期內工作表現和行為持續良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。成功獲聘者或須輪班當值、不定時工作及超時工作（包括星期六、日及公眾假期）；亦有機會被分派到其他部門，包括：學生資助處或在職家庭津貼辦事處的辦公室工作。

有意者可瀏覽以下圖片查看更詳細入職要求及工作內容，申請將於本月14日截止，要留意只可以透過郵寄方式遞交申請，以傳真或電郵遞交的申請，將不獲考慮。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格〔通用表格第340號 (3/2013修訂版)〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。



申請人須把填妥的申請書和詳列所有現時及先前受僱工作經驗(包括職位和主要職責)的履歷，連同學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表／成績單及工作證明文件（如工作證明書及／或僱主信等）副本，於2021年9月14日或以前送達或郵寄至查詢地址(如郵寄申請，申請日期以郵戳為憑。請於信封面註明「應徵高級文員職位」。

如郵寄申請，請貼上足夠郵票。如郵費不足，申請文件將不能寄達查詢地址。逾期遞交、未妥為簽署的申請表格、資料有缺漏／並未附上有關證明文件或透過傳真／電郵遞交的申請，將不獲考慮。是次招聘並不接受網上申請。



申請人請於申請書內提供電郵地址，以便聯絡。申請人如在截止申請日期後十星期內仍未收到面試通知，可視作落選論。在職家庭及學生資助事務處不會就落選的申請通知個別申請人。

聯絡地址：在職家庭及學生資助事務處九龍觀塘海濱道181號19樓

經辦人：行政主任(在職家庭及學生資助事務處)特別職務2

查詢電話：3897 1915

截止申請日期(日/月/年) :14/09/2021 18:00:00

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