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【電子存摺】賺錢買樓體驗儲蓄樂趣！大富翁夢想世界主題館首度推出「大富翁版紅簿仔」

理財智慧 18:37 2021/09/07

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全球首個以「大富翁」為主題的大富翁夢想世界早前率先在山頂登場，近日更有新搞作，首次推出大富翁版本的電子銀行存摺，設有獨一無二的帳戶QR Code，讓各位邊玩遊戲邊學習儲蓄，最終可以換大奬回家。

大富翁夢想世界™ 營運總監 陳景邦表示，踏入9月後新學期開始，預料平日入場人流會較少，周未則會維持不變，而由今年6月起，主題館人場人次平均一個月可達到6,000人或以上，情況良好。受疫情影響關係，主題館每小時最多容納138人，加上有導賞團的活動安排，故每次均安排最多12人可參與其中。

更多詳情：

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人場入士進場前，可於場館櫃台選購，每本售價30元，若登記及啟動「電子銀行存摺」，即可獲得M$300。同時，市民可於場內玩各種遊戲，賺取大富翁貨幣，而大富翁電子銀行的實體貨幣，或各種小遊戲中的電子貨幣，都可以存入電子銀行存摺內。

值得留意，存摺內的存款可隨時使用，並可用於購買大富翁城市內共10款的物業地契貼紙，一旦全數集齊後，可換領大獎！同時，持有「大富翁夢想世界™電子銀行存摺」的訪客，全年尊享不同禮遇及優惠，亦可以優惠價購買門票再次到訪。

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責任編輯：潘曉豐

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