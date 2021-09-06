【股民熱話】內地股民炒醫藥股先賺150萬元再虧100萬本金　最終倒蝕逾30萬離場「又令老婆失望了」

▲ 【股民爆倉】醫藥股高估值神話不再 內地股民虧100萬本金再倒蝕逾30萬離場

早前內地政府對教育、互聯網平台等行業陸續出台監管政策，令市場對政策風險的憂慮加劇，板塊劇烈震盪。隨監管收緊、市況趨淡，不少去年大漲板塊的估值紛紛回調。有月薪僅得6000多元（人民幣，下同）的A股股民，用槓桿重倉買入去年大熱的長春高新（深：000661），曾一度賺超過150萬元，風光無限。可惜長春新高今年中開始由高位回吐約五成，他的賬戶轉眼間倒蝕100萬本金，再欠銀行超過30萬元。

這位名叫「寒月霖楓」的內地股民，去年使用槓桿買入內地生長激素公司長春高新（深：000661）。當時，「增高針」在內地悄然興起，不少家長希望仔女身高不要太矮，市場上對「增高針」的需求大增。負責生產「增高針」成分生長激素的長春高新，亦因而得到市場關注，股價節節上揚。

圖看「寒月霖楓」股民炒股過山車經過

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「寒月霖楓」說：「房子是沒得買了，本來是打算股市賺錢買房的，現在只能繼續跟爸媽住，就是我老婆要失望了。」又指「多麼希望這3個月是一場夢啊，可惜這是血淋淋的現實，一把刀插在我身上。」

事實上，醫藥板塊去年持續受市場追捧，惟在集採政策壓力、業績不如預期、新藥研發不確定性等因素影響，不少生物科技股今年出現大幅回調。有內媒統計，在388家中信一級分類醫藥行業公司中，275家公司股價已經從高位下跌逾兩成，進入技術性熊市。當中，有21隻A股醫藥股年內股價腰斬，股價回調幅度超過五成。

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