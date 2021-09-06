【北水基金】北水QDII基金大爆發 新發行創10年新高

▲ 內地QDII基金逆市大爆發，主要投資本港科網股。

經歷多年低迷後，QDII基金在今年迎來大爆發，發行數量和募集規模均創出近10年新高水平，其中以科技互聯網、又或前沿經濟主題基金居多，約有八成主要投資中港股票市場。公募基金的專家普遍認為，港股市場是今年QDII基金的重要布局陣地，尤其是互聯網和科技創新賽道。

此外，北水有望再迎來大水喉，泰康保險旗下泰康資產管理公司於本月初獲批，內地媒體指，料於半年內正式投入服務，可推公募基金，而截至上半年，其管理規模約2.4萬億元（人民幣，下同）。

今年已推1198隻北水新基金【下一頁】

Wind數據顯示，截至上周三（9月1日），今年新成立的QDII基金為21隻，但市場最關注的吸金額卻未有列明。具體來看，華夏恒生互聯網科技業ETF、以及廣發全球科技三個月定開募集規模最高，可惜，亦未詳列金額。而首批8隻獲批的恒生科指ETF，更是跨境的焦點主題產品，例如華夏恒生科技ETF、易方達恒生科技ETF、華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF等，以及華夏恒生中國企業ETF的首募規模也都在10億份以上，同樣沒有籌資額。

業内人士拆解，QDII基金大發展是人民幣國際化趨勢下，滿足境外投資需求的必然趨勢。從發展歷史衡量，QDII基金的發展雖不是一帆風順，但在金融對外開放的大前提下，未來的前景依然值得期待。

自去年或更早之前成立的QDII基金，有54隻的年内收益率超逾10%，其中有廿隻更逾20%。奈何今年出台又主要投資港股的QDII基金多陷負回報，當中近廿隻年内跌幅超過10%，半數是押注港股。比如，滙添富香港優勢精選年内收益率為負19.37%，嘉實恒生中國企業ETF年亦插水15.25%。

中證監提出基金10大關鍵【下一頁】

而基金業協會日前公布的數據顯示，截至7月底，全市場共有178隻QDII基金，資產淨值為1742.42億元。但在6月底時，規模為1785.58億元，意味7月在監管風暴下，一個月縮水43.16億元。

創金合信基金首席量化投資官董梁表示，恒指從31000點急挫至在26000點，而科指更在遏去一年由11000點狂瀉至約6600點左右，調整幅度明顯超預期。但以兩年來看，港股核心資產的估值趨於合理，未來有望迎來一波估值修復。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪