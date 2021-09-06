【海外置業】10月初設6個泰國樓盤競投 房地產銷售平台whyboder推出亞洲首個「反向競價拍賣」系統

房地產銷售平台whyborder推出亞洲首個反向競價系統「whybid」，主打銷售海外房地產；首場拍賣會將在10月初推出泰國6個樓盤，合共約120個單位，吸引香港買家以「折扣價」購買。

whyborder創辦人兼首席執行官呂立鑌則指，網站推出的反向競價系統「whybid」 ，採用標低不標高的拍賣原則，讓有興趣買家可先於網站登記並於網上考察物業，同時於競投期間出價競投。在競價時段結束後，高於賣家底價而又是最高競投出價的買家將可購得該物業，兩個月內可完成整個交易。

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whybid首場競投將於2021年10月8日至15日舉行，首批可供競價的海外物業包括泰國6個樓盤，每個樓盤提供大約20個單位，合共涉及120伙，由開放式至2房，面積由22至60平方米，另有少量頂層公寓，面積約354平方米。

他解釋，泰國屬於供應過多的市場，故使用「反向競價拍賣」方式，對市場會有更加吸引力，尤其一些準買家對泰國物業、發展商及當地環境有一定認識的客戶群。他又指，買家一般可獲20%至40%折扣，視乎個別項目而定。

同時，whyboder平台推出「whyrefer」計劃，容許會員通過個人推薦鏈，並分享whybid活動中列出的出售物業賺取0.2%的推薦費。通過個人推薦鏈結分享之物業一旦出售，該會員將獲得推薦費。

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責任編輯：潘曉豐