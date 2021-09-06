▲ 【共同富裕】阿里巴巴公益基金會響應 落後山區縣域派駐「共同富裕特派員」

阿里巴巴 （09988） 公益基金會宣布戰略升級，未來將全面聚焦於三大方向：踐行共同富裕、助力鄉村振興、積極投身建設綠水青山。阿里巴巴公基金會形容，今次戰略升級與阿里巴巴助力共同富裕的行動一脈相承。阿里巴巴上周宣布，擬在2025年前投入1000億元人民幣，支持內地「共同富裕」。

阿里巴巴十大行動

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基金會表示，在踐行共同富裕上，會和更多夥伴一起全面升級公益幫扶體系，幫助弱勢群體共享數字經濟發展成果，包括推動更多特殊人群「雲上就業」、改善長者數字生活體驗、建立兒童重大疾病救助基金等措施。

未來五年，基金會將配合公益項目「童伴媽媽」，至少在中國的3,000座村莊建設照護留守兒童的設施，加快建設村級醫療站，通過打造雲上醫共體貫通全中國的醫療資源，提升內地欠發達縣域醫療水平。

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阿里巴巴稱，會分批向浙江省相對落後的山區縣域派駐「共同富裕特派員」，協助當地探索互聯網科技和區域實際相結合的共同富裕新路徑，並逐步將範圍擴展到其他地方的鄉村。

今年邁入第5屆的95公益周活動，重點聚焦「鄉村振興」，阿里公益基金會聯同淘寶直播主播、多家公益機構及公益明星，在9月5日晚間通過專場直播夜推薦為多個鄉村公益項目，協力銷售中國內地欠發達縣域的優質農產品。

2011年起，阿里巴巴將每年營業收入的千分之三（0.3%）作為專項公益基金，並成立阿里巴巴公益基金會。

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編輯：區嘉俊