【華為新品】華為定於9月23日發表nova 9系列　 料搭載HarmonyOS系統僅支援4G

▲ 華為宣布在9月23日發布nova 9系列手機。

華為正在積極佈局手機業務，官方剛於7月底推出P50及P50 Pro兩款旗艦手機，最近又計劃開展新一輪攻勢，宣布在9月23日發布nova 9系列手機。

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華為消費者業務CEO余承東透過內地社交平台微博宣布，nova 9系列手機將在9月23日登場，並發布一張宣傳圖片。從圖片中可見，nova9手機背面與nova8系列設計相似，採取簡約風格，機背採用雙環形四4攝像模組。有消息指，nova 9將提供標準版及nova 9 Pro版，標準版配備4,500mAh電池容量，支援66W快充。nova 9 Pro電池容量為4,000mAh，但支援100W充電器輸出。

據悉，nova 9系列搭載驍龍778G芯片，僅支援4G網絡，並預載HarmonyOS 2.1系統。在正式發布後，預計產品在9月29日才上市。此外，最近有內地爆料人士指出，除了nova 9系列之外，華為有機會在9月下旬發布MateBook、搭載Harmony OS系統相關的硬件裝置產品。

責任編輯：李寶如