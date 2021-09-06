  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (一) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為新品】華為定於9月23日發表nova 9系列　 料搭載HarmonyOS系統僅支援4G

科技 16:31 2021/09/06

分享：

華為宣布在9月23日發布nova 9系列手機。

華為正在積極佈局手機業務，官方剛於7月底推出P50及P50 Pro兩款旗艦手機，最近又計劃開展新一輪攻勢，宣布在9月23日發布nova 9系列手機。

<<【華為手機】華為改用一年一旗艦機策略　Mate 50系列料最快明年中發布

<<【華為手機】走奢華風！　Caviar推全新定製版華為Mate40 Pro機殼　最貴21萬（多圖）

華為消費者業務CEO余承東透過內地社交平台微博宣布，nova 9系列手機將在9月23日登場，並發布一張宣傳圖片。從圖片中可見，nova9手機背面與nova8系列設計相似，採取簡約風格，機背採用雙環形四4攝像模組。有消息指，nova 9將提供標準版及nova 9 Pro版，標準版配備4,500mAh電池容量，支援66W快充。nova 9 Pro電池容量為4,000mAh，但支援100W充電器輸出。

據悉，nova 9系列搭載驍龍778G芯片，僅支援4G網絡，並預載HarmonyOS 2.1系統。在正式發布後，預計產品在9月29日才上市。此外，最近有內地爆料人士指出，除了nova 9系列之外，華為有機會在9月下旬發布MateBook、搭載Harmony OS系統相關的硬件裝置產品。

責任編輯：李寶如

相關文章

【Google】Google更改私隱政策　用戶拒分享GPS位置將無法使用完整服務
2021/08/31
【Google】Google更改私隱政策　用戶拒分享GPS位置將無法使用完整服務
【華為禁令】傳華為新機Nova 9系列有望9月發布　搭載Snapdragon 778G芯片支援5G
2021/08/17
【華為禁令】傳華為新機Nova 9系列有望9月發布　搭載Snapdragon 778G芯片支援5G
【Google摺機】Android 12程式碼意外洩露　Google或於秋季推Pixel Fold摺機？
2021/08/17
【Google摺機】Android 12程式碼意外洩露　Google或於秋季推Pixel Fold摺機？
【華為風波】華為被控向美軟件服務商施壓　監控巴基斯坦
2021/08/16
【華為風波】華為被控向美軟件服務商施壓　監控巴基斯坦

你可能感興趣

【Google】Google更改私隱政策　用戶拒分享GPS位置將無法使用完整服務
11:11 2021/08/31
【Google】Google更改私隱政策　用戶拒分享GPS位置將無法使用完整服務
【華為禁令】傳華為新機Nova 9系列有望9月發布　搭載Snapdragon 778G芯片支援5G
16:15 2021/08/17
【華為禁令】傳華為新機Nova 9系列有望9月發布　搭載Snapdragon 778G芯片支援5G
【Google摺機】Android 12程式碼意外洩露　Google或於秋季推Pixel Fold摺機？
20:00 2021/08/17
【Google摺機】Android 12程式碼意外洩露　Google或於秋季推Pixel Fold摺機？
鴻蒙OS Nova 晶片 編輯 硬件 華為 Mate 4G 社交平台 微博

下一篇文章

蘋果偵測兒童性剝削內容工具引發私隱疑慮　官方宣布延遲推出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】WhatsApp或面臨逾20億港元罰款　通用汽車再度關閉北美工廠
【每日焦點】WhatsApp或面臨逾20億港元罰款　通用汽車再度關閉北美工廠
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【科技備戰】三星憂地緣政治風險變局　投資逾18億促半導體設備、原料國產化
【科技備戰】三星憂地緣政治風險變局　投資逾18億促半導體設備、原料國產化
【科技一周回顧】Windows 11下月登場　華為Mate 50系列料明年中發布
【科技一周回顧】Windows 11下月登場　華為Mate 50系列料明年中發布
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【機迷熱話】Game Boy經典遊戲將登陸Switch　為訂閱服務增誘因？
【機迷熱話】Game Boy經典遊戲將登陸Switch　為訂閱服務增誘因？