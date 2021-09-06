【封面故事】69歲裁縫師曾為李嘉誠做西裝 三次創業延續夢想

人生七十古來稀，香港在2019年的人均預期壽命為82.2歲，但仍有不少年過70的在職人士。今年73歲的胡忠林雙眼發光、滔滔不絕道出，由學徒、到裁縫師，曾到Prada（01913）、Dunhill等著名品牌工作，又為李嘉誠做西裝、及替劉德華做演唱會專用西裝；到第三次創業的故事，開舖試過接了20多套西裝訂造訂單，又經歷過半年的「空窗期」。

胡忠林是家中長子，14歲入行縫製西裝、17歲學滿師，在八、九十年代，便在培羅蒙工作，手造量身訂製西裝，最高峰月薪可達萬多元。其後胡忠林跳槽至香港國際品牌及時裝名店Swank，任職改衫師傅。胡忠林冒起跳槽念頭，原來是為了滿足一個好奇心，「我很欣賞意大利西裝的手工，着上身是很平直、好靚，與我以往的做法有很大差距，現在我就可以做到這些西裝了。」他續指，當時曾以為Swank的薪金比培羅蒙為低，月薪是約7,000多元，曾一度因而陷入「苦惱」，更生出一條「計仔」。

首次創業變失敗離場

大概在2006年，胡忠林便展開了首次創業大計，膽粗粗用上手上僅有的10多萬元，花約9,000多元租下位於皇后大道中九號的一間店舖，「即使蝕錢，存款還有2萬餘3萬元，如果我輸了，其實再找工作，賺到收入便行。」奈何，當時胡忠林尚未打出名堂，即使以1,800元做一套西裝兼送兩件恤衫作宣傳，也未能成功吸客，又因租約問題搬舖，最終以7萬元轉手蝕讓。

胡忠林瞬間由老闆再變員工，在Ascot Chang工作，擔任西裝裁剪及教頭，最高峰時月入達5萬元。隨着工作量增加，他的身體也響起「警號」，「早前曾試過腰骨痛而不能動，醫生說是因為疲勞過度；有天工作時，遇上一位師傅指點我工作，立即『火都嚟』，我便補回一個月人工辭職。」

此時，創業念頭再次在胡忠林的腦海中浮出，加上當時已有百多萬元積蓄和擁有物業，於是在2014年時，花約20多萬元在金鐘海富中心開舖。然而這次遇不上好時機，即使推出2,800元一套西裝配兩件恤衫，依然沒有人光顧，「其實以這個價錢即使做10套或是20套，都不足以支付租金。」拍了接近半年「烏蠅」，生意終有起色，「有位熟客結婚需要做結婚衫，兄弟每人做一套（每套收4,000多元），陸陸續續有客人因為好奇心見西裝售價便宜而進來，並有單接，加上有外國遊客，做做下便有錢賺足夠交租。」

為李嘉誠做西裝感興奮

雖然創業看似成功踏出第一步，但胡忠林也輾轉重回Ascot Chang工作（即前後在該公司工作兩次。），最終工作不足兩年便離職，但也有不少回憶湧現，像是為劉德華做演唱會專用西裝，更形容他本人十分親切；而為李嘉誠做西裝，更成為他至今仍津津樂道的話題，「那時跟他（李嘉誠）約好時間試身做衫，後來我在一段訪問中，看見他穿上我做的西裝，穿得十分合身，那刻真的很有滿足感。」他又因當時未能與李嘉誠影合照，而感到可惜。

在4年前，69歲的胡忠林眼看已累積一定的客人後，又決定擲30多萬元，以約2萬元租下中環喜訊大廈的舖位，佔地約700平方呎，開始第三次事業。「到了退休年齡，我不想每天坐公園；但又沒有甚麼特別嗜好。」不過，他坦言其實難以靠熟客維持生計，當時更打定輸數，預料開半年便會「執笠」，直至接受媒體訪問，並有相關報道出街、提升名氣，生意也因而好起來，「最忙的時候，試過接了20多套訂造西裝的訂單，那時還需要請員工幫手分擔，須花約1個月時間處理，那時也賺六位數。」他續指，經營約年半回本，雖然現在新冠肺炎持續，店舖仍能負擔租金。

訪問當天，他剛巧處理一套法官袍的訂單，並笑說：「我是第一次做，這款要人手一針針縫上去，所以弄了好耐；過兩日便要讓客人試身再修改。」「我現在仍然很精神、手又無震，可以自己創業，如果可以賺錢，何解要退休？」胡忠林續自言「活到老，學到老」，到現在對裁縫抱有好奇心。

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責任編輯：黎淑雯

