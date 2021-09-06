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【ET講股通】梁耀康：基建股大爆發（歡迎留言問股）

股市 15:40 2021/09/06

分享：

港股今日低開高走，科技股表現偏強，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 股價都造好。市場資金回歸實業，基建股普遍造好，港股走勢如何，散戶如何調整投資部署？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3052295

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問，或在本節目留言區講低你的問題。

【ET講股通】梁耀康：基建股大爆發（歡迎留言問股）

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00：00 - 港股本周焦點速覽　留意議息會議
01：12 - 美股外圍市況速報　科技股向上
02：39 - 美國非農新增職位減少有何啟示？
08：34 - 美股走勢短綫如何？
09：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路
11：02 - 恒指走勢分析　有何因素左右大市
14：45 - 科指低位反彈逾一成　走勢如何？
17：56 - 美團 （03690） 呈雙底　短綫走勢如何
21：59 - 港股開市前市況速報
23：07 - ET個股推介：中國建築 （03311）
25：31 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 短炒策略部署
29：44 - 股票分析：京東集團 （09618） vs京東物流 （02618） 點揀
31：40 - 股票分析：南方恒生科技 （03033） 買賣策略
33：05 - 港股開市後市況速報
34：27 - 內地大力投資「碳中和」　概念股有得炒？分析新特能源 （01799） 、南方太陽能 （03134） 、龍源電力 （00916） 、大唐新能源 （01798） 、新天綠色能源 （00956）
39：04 - 氫能概念如何分析：濰柴動力 （02338） 、中集安瑞科 （03899）
42：05 - 股票分析：滙豐 （00005） vs招商銀行 （03968） 點揀
43：40 - 跨境理財通受惠股　中資券商vs內銀股誰更受惠
45：21 - 股票分析：港交所 （00388） 前景點睇
48：48 - 股票分析：信義玻璃 （00868） 短綫前景點睇
50：28 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 短綫前景點睇＋華潤水泥 （01313）
54：41- 股票分析：吉利 （00175） 應沽貨換馬？
57：06 - 股票分析：赤子城科技 （09911） 短綫前景點睇？
58：52 - 股票分析：小米 （01810） 前景如何分析？
01：02：12 - 市場黑天鵝點睇？對資本市場有何影響？
01：03：50 - 港股開市後市況速報
01：04：22 - 火電股熱炒怎分析？
01：08：46 - 財經日誌提提你

 

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