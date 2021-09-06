【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠

有沒有想過一票玩足萬聖節和聖誕節？香港迪士尼樂園推出港人限定的「雙重暢玩」套票優惠，由2021年9月17日至2022年1月19日期間，入場人士可任意選擇兩日，並附送額外樂園餐飲及購物優惠，於園內享盡不一樣的節日氣氛！

由即日起至2022年1月18日起，市民享以699元優惠價購買「雙重暢玩」套票，共享萬聖節和聖誕節兩大節日，並可於樂園官方網站及樂園正門售票處購買，值得留意，上述優惠只限於持有有效香港身份證人士。

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事隔兩年時間，今年迪士尼萬聖節由9月17日至10月31日期間舉行，由一班迪士尼惡人重返「惡」壇，並再次將《惡人舞動迪士尼》搬上舞台；場內再度響遍「惡」曲，場外更有新勢力加入邪惡陣容，有最多迪士尼惡人同場派對狂歡，迪士尼朋友亦紛紛以萬聖節造型現身，為賓客送上一個派對兩種不同玩法 - 「可愛趣怪」及「詭魅神秘」！

同時，樂園推出港人限時享用「2晚起奇妙住宿優惠」，由2021年9月9日至12月15日期間的指定日子，可以住宿優惠入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿最少2晚，每晚房價由840元起，市民可於9月8日至29日期間到官網預訂。

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責任編輯：潘曉豐