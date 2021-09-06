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阿富汗反抗軍要求與塔利班和談 否認遭擊敗

環球社會熱點 15:04 2021/09/06

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塔利班自稱已擊敗阿富汗國家反抗前線部隊，成功控制潘傑希爾省。阿富汗國家反抗前線部隊否認遭塔利班擊敗，但表示希望與塔利班舉行和平談判，以結束戰爭。

塔利班僅准女大學生露出眼睛 男女出入口分開 【下一頁】

塔利班周一（6日）發表聲明，稱他們已經在潘傑希爾省的戰役中取勝。塔利班發言人更表示，阿富汗已徹底擺脫戰爭泥沼（completely taken out of the quagmire of war）。

但阿富汗國家反抗線（NRFA）其後駁斥塔利班佔領潘傑希爾省的説法。NRFA表示他們仍繼續戰鬥，並部署人員在山谷的所有戰略位置，強調會與塔利班對戰至正義和自由得以實現。

外媒引述消息人士指，NRFA發言人達什提（Fahim Dashti）於周日（5日）的戰爭期間喪生。達什提為NRFA領袖馬蘇德（Ahmad Massoud）的顧問，也是阿富汗民族和解高級委員會前主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）的甥侄輩。

阿富汗女性示威遭武力鎮壓 塔利班拘捕4男 【下一頁】

馬蘇德早前於Facebook發文稱希望達到長久和平，指他們原則上同意解決當前問題，立即結束戰鬥並繼續談判。

馬蘇德表示NRFA準備停止戰鬥，但條件是塔利班同時停止對潘傑希爾省和安達拉卜（Andarab）的襲擊和軍事行動。

馬蘇德建議雙方停戰後，可與烏萊瑪（Ulema）伊斯蘭學者委員會舉行一次大型談判。

責任編輯：鄭錦玲

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