  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (一) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英超球員違防疫規定 巴西對阿根廷甫開賽即腰斬（有片）

環球社會熱點 15:14 2021/09/06

分享：

世界盃外圍賽陸續進行，其中周日（5日）巴西主場對陣阿根廷賽事備受球迷關注。比賽開局10分鐘後，阿根廷隊的4名英超球員涉嫌違反巴西防疫規定，被當地衛生官員要求離開，賽事被迫中斷。據悉，該4名英超球員在入境巴西時，未在文件透露曾到訪英國。

衛生官員要求離場影片

根據巴西防疫規定，旅客入境前14日內曾到訪英國，需接受為期14日隔離。馬天尼斯（Emiliano Martínez）、基斯甸羅美路（Cristian Romero）、盧施素（Giovani Lo Celso）及貝安迪亞（Emiliano Buendia）4位代表阿根廷的英超球員入境時，並未向巴西當局透露曾到訪英國，即4名球員理應接受隔離。但比賽時馬天尼斯、基斯甸羅美路及盧施素皆披甲上陣，未有接受隔離。

奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨 【下一頁】

巴西衛生監管局（Anvisa）請求聯邦警察協助，阻止4名球員作賽。球賽開場10分鐘後，有巴西衛生部門官員進入球場，要求4人離場。阿根廷球王美斯（Lionel Messi）爭取令比賽繼續，但雙方協調不果，惟有中斷賽事。

南美洲足球協會（CONMEBOL）於社交平台Twitter宣布比賽暫停，裁判及賽事代表會向國際足協（FIFA）紀律委員會（Disciplinary Committee）提交報告後，當局會決定未來行動。國際足協在Twitter上證實消息，指適當時候會公布更多細節。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

巴西當局發表聲明表示，4位球員參賽存在嚴重健康風險。阿根廷足協（AFA）主席塔皮亞（Claudio Tapia）發表聲明指，事件有損球壇形象。阿根廷國家隊主教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）指，對事件感到非常難過，稱兩隊球員都想作賽。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
2021/09/04
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
【東京殘奧】遲3分鐘報到 馬來西亞鉛球運動員失金
2021/09/03
【東京殘奧】遲3分鐘報到 馬來西亞鉛球運動員失金
成功逃難至法國 2名阿富汗殘奧選手終抵東京
2021/08/30
成功逃難至法國 2名阿富汗殘奧選手終抵東京
【東京殘奧】意外失去雙臂 埃及球手口足並用打乒乓
2021/08/27
【東京殘奧】意外失去雙臂 埃及球手口足並用打乒乓
阿富汗女足安全撤離 順利抵達澳洲
2021/08/26
阿富汗女足安全撤離 順利抵達澳洲

你可能感興趣

【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
13:37 2021/09/04
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
【東京殘奧】遲3分鐘報到 馬來西亞鉛球運動員失金
13:47 2021/09/03
【東京殘奧】遲3分鐘報到 馬來西亞鉛球運動員失金
成功逃難至法國 2名阿富汗殘奧選手終抵東京
13:54 2021/08/30
成功逃難至法國 2名阿富汗殘奧選手終抵東京
球類運動 運動 運動員 足球 世界盃 阿根廷 巴西 英超 阿根廷隊 美斯

下一篇文章

阿富汗反抗軍要求與塔利班和談 否認遭擊敗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
【英國王室】軍校同學被困喀布爾 威廉出面救人
【英國王室】軍校同學被困喀布爾 威廉出面救人
新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月06日 時間15:00）
【BNO移民英國】國民保險供款率擬增加 料2500萬人受影響
【BNO移民英國】國民保險供款率擬增加 料2500萬人受影響
美國5成小企業請唔到人 加人工都無用
美國5成小企業請唔到人 加人工都無用
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工