英超球員違防疫規定 巴西對阿根廷甫開賽即腰斬（有片）

世界盃外圍賽陸續進行，其中周日（5日）巴西主場對陣阿根廷賽事備受球迷關注。比賽開局10分鐘後，阿根廷隊的4名英超球員涉嫌違反巴西防疫規定，被當地衛生官員要求離開，賽事被迫中斷。據悉，該4名英超球員在入境巴西時，未在文件透露曾到訪英國。

衛生官員要求離場影片

根據巴西防疫規定，旅客入境前14日內曾到訪英國，需接受為期14日隔離。馬天尼斯（Emiliano Martínez）、基斯甸羅美路（Cristian Romero）、盧施素（Giovani Lo Celso）及貝安迪亞（Emiliano Buendia）4位代表阿根廷的英超球員入境時，並未向巴西當局透露曾到訪英國，即4名球員理應接受隔離。但比賽時馬天尼斯、基斯甸羅美路及盧施素皆披甲上陣，未有接受隔離。

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巴西衛生監管局（Anvisa）請求聯邦警察協助，阻止4名球員作賽。球賽開場10分鐘後，有巴西衛生部門官員進入球場，要求4人離場。阿根廷球王美斯（Lionel Messi）爭取令比賽繼續，但雙方協調不果，惟有中斷賽事。

南美洲足球協會（CONMEBOL）於社交平台Twitter宣布比賽暫停，裁判及賽事代表會向國際足協（FIFA）紀律委員會（Disciplinary Committee）提交報告後，當局會決定未來行動。國際足協在Twitter上證實消息，指適當時候會公布更多細節。

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巴西當局發表聲明表示，4位球員參賽存在嚴重健康風險。阿根廷足協（AFA）主席塔皮亞（Claudio Tapia）發表聲明指，事件有損球壇形象。阿根廷國家隊主教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）指，對事件感到非常難過，稱兩隊球員都想作賽。

責任編輯：李俊儀