【美股焦點】美國周一勞動節假期休市　三大指數期貨微升

美股周一（6日）逢勞動節假期休市，截至本港時間本周一下午3時，道指期貨升66點或0.18%；標指期貨升8.5點或0.19%；納指期貨升50點或近0.32%%。回顧上周整體表現，三大主要指數變動不大，皆處於接近歷史高位，當中納指上周累計升1.3%，為三大股指中表現最佳，道指跌0.2%，標指微升0.65%。

上周五（3日）美國公布就業新增職位增長放緩，8月非農業職位僅增23.5萬個，遠遜市場預期。就業數據疲弱，或反映聯儲局需要重新衡量「收水」時間表，直到有更多就業數據支撐，這意味著貨幣政策或在未來一段時間內繼續保持寬鬆。

展望後市，嘉信理財交易和衍生品主管Randy Frederick認為，過去數周內市場並有太多看跌數據出現，因此他預計，最壞情況下，股市將會出現橫盤整理階段。

【孫子市法】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

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编辑：李勝男