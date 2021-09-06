【新冠疫苗】福西料美本月如期開打加強劑 先打輝瑞

美國計劃本月為全國民眾接種新冠疫苗加強劑。華府傳染病專家福西周日（5日）接受電視訪問時表示，有望在拜登政府訂立的9月20日目標，如期展開為所有民眾接種加強劑的計劃。由於美國目前僅全面授權使用輝瑞疫苗，民眾可率先接種輝瑞疫苗加強劑。

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福西（Anthony Fauci）周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，美國有望在本月20日開始，為已接種兩劑疫苗的民眾打輝瑞（Pfizer）疫苗加強劑。

當局早前宣布為已完成接種兩劑輝瑞及Moderna疫苗的民眾，接種疫苗加強劑。但目前為止美國食品藥物管理局（FDA）僅全面授權輝瑞（Pfizer）疫苗，因此可率先接種輝瑞疫苗加強劑。

福西亦預料Moderna在短期內無法獲FDA全面授權，目前尚未確定接種Moderna疫苗的民眾具體可於何時接種加強劑，但福西估計最多只會遲數周。福西敦促接種Moderna疫苗的民眾避免自行溝針，等候接種Moderna加強劑。

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有外媒報道指美國疾控中心（CDC）與FDA表示，需要更多數據證明加強劑功效，呼籲拜登考慮延遲為所有民眾接種疫苗加強劑。白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain） 周日表示，9月20日只是政府預測開打的日期，具體何時開打加強劑應取決於CDC及FDA的科學指引。

克萊恩強調當局取得CDC及FDA的授權後，才會展開全面接種疫苗加強劑計劃。據悉FDA 顧問小組將於9月17日開會審查開打輝瑞疫苗加強劑計劃。

責任編輯：郭麗明