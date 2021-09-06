▲ 【碳中和】港交所研究設大灣區統一碳市場 引國際投資者參與

內地全國碳排放權交易市場7月開幕，作為協助中國達成2060年「碳中和」的金融項目。香港交易所 （00388） 綠色及可持續發展金融主管許淑嫺出席立法會財經事務委員會會議時指出，港交所正與證監會研究，期望利用「債券通」及「滬深港通」等現有渠道，引入國際投資者參與大灣區統一碳市場，期望年底完成研究。

許淑嫺表示，以香港市場規模，較難成立一個獨立的碳排放限額市場，所以研究與廣東及深圳碳交易所溝通，期望可以建立粵港澳統一碳市場。

港交所成立可持續及綠色交易所「STAGE」 初期涵蓋29隻相關投資產品，可見【下一頁】

港交所去年成立可持續及綠色交易所「STAGE」，由發行人上載，可持續發展、綠色及轉型債券以及ESG相關的交易所產品，令投資者有更多有關可持續投資產品的資訊。

許淑嫺稱，港交所正與其他機構研究自願性碳市場標準。港交所今年入股內地第5家期貨交易所「廣州期貨交易所」，並在上周簽署備忘錄，共同研究在境內外市場進行產品合作可能性，推動在交易所清算、技術等領域的交流合作以及在市場宣傳、投資者教育等方面的資源分享。

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編輯：麥德銘