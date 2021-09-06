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【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具

理財智慧 15:09 2021/09/06

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香港模型車資訊平台《手推車》於本月25至26日在D2 Place ONE舉行全港最大型車仔主題市集「香港車仔展2021」，當中將展出各大模型車品牌的最新模具及產品，以及多個原創場景及改裝作品，為香港品牌提供更多曝光機會，繼而推動模型車文化。《手推車》今次更與Generation香港合作，為課程學員提供實戰及就業機會。

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「香港車仔展2021」是香港首個以車仔為主題的市集，參展品牌來自本港品牌及世界各地，當中包括國際知名的Hot Wheels、Matchbox、Majorette、MINI GT及Schuco，而香港原創品牌包括Tarmac Works、POP RACE、ERA Car、BM Creations、Model 1、MCE Mall，另有澳門品牌INNO64及內地品牌拓意。除了最新的模具外，還會現場發售特別版。市集還邀設有約20個攤位供賣家出售車仔及場景，同場舉行改裝模型車及攝影比賽。

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今年「香港車仔展2021」更與Generation香港合作，擔任第7期Generation X CLAP@JC數碼及社交網絡營銷課程的合作單位，讓學員發揮學到數碼營銷知識、專業技能，同時聘請有關學員擔任項目負責人，將於習作累積到的經驗投入實戰當中，協助他們就業。《手推車》創辦人李鑒泉表示，很高興能夠與Generation香港合作，為學員提供平台去實踐所長，發揮他們的想像力。

香港車仔展2021

日期 2021年9月25及26日(六及日)
時間 上午11時至下午7時
地點 九龍荔枝角長義街9號D2 Place ONE 2樓The Space

 

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責任編輯：羅浩濂

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