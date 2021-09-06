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【供應鏈危機】IKEA供應面臨危機　英國及愛爾蘭22間店舖庫存和約千條生產線受挫

商業 14:22 2021/09/06

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IKEA也面臨供應鏈斷裂的問題，導致部份商品如床墊出現短缺。

新冠肺炎疫情和英國脫歐因素影響，英國大型貨車司機不足。據BBC報道，IKEA也面臨供應鏈斷裂的問題，導致部份商品如床墊出現短缺。

IKEA位於英國和愛爾蘭的22間店舖，其庫存和約1,000條生產線出現問題。其發言人表示，該品牌就如其他零售商，在疫情下基於物流、原材料和採購受影響，正面臨供應鏈和勞工短缺。

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然而，IKEA的客戶消費需求不斷上升，出現供不應求的狀況。發言人又指，對於目前狀況感到抱歉，但希望情況於「未來數星期和數月」得到改善。

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物流問題仍持續　各行業勞工持續短缺
事實上，英國由疫苗供應商至食品及飲品商，乃至肉類生產商，皆勞工及司機短缺、供應鏈斷裂等問題。當地政府曾表示，「與廠商密切聯繫，以應對行業挑戰」。

不過，英國養豬協會認為，政府「在有能力的情況下，沒有興趣幫助我們解決這問題，感到失望和痛苦」；並警告，屠宰場工作嚴重短缺，令農場積壓8.5萬隻豬。目前積壓的豬隻數目，更以每星期1.5萬隻持續上升。

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該協會行政總裁Zoe Davies稱，若問題持續，將考慮搬移豬隻到其他地方。由於不願豬隻浪費被銷毀，目前正與加工商商量，解決面臨的問題。

責任編輯：馬意文

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