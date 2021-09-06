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蘋果偵測兒童性剝削內容工具引發私隱疑慮　官方宣布延遲推出

科技 15:33 2021/09/06

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由於各界對於CSAM檢測工具存有私隱疑慮，蘋果宣布，將延遲推出有關的兒童安全保護功能。

為了打擊兒童色情行為，蘋果（Apple）曾於上個月宣布，計劃在iOS、MacOS等系統引入CSAM工具，用作偵測疑與兒童色情有關的相片。最新外媒指出，由於各界對該項功能存有私隱疑慮，官方就宣布，將延遲推出有關的兒童安全保護功能。

<<【Apple】蘋果再讓步！　允「閱讀器」App開發商加入網站連結管理帳戶

<<【侵犯私隱】Siri偷聽對話涉侵犯用戶私隱　蘋果或面臨集體訴訟

Apple在上月曾表示，將在iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8等操作系統中，加入「兒童性剝削內容」 CSAM檢測工具。該工具利用人工智能（AI）技術進行偵測，若懷疑用戶發送或接收到任何色情圖片，系統會向未成年用戶及其父母發送警告。

此外，若系統在iCloud、iMessage、Siri等平台偵測兒童性侵犯內容，即向美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC）進行舉報。雖然Apple強調，此項功能不會對用戶私隱造成影響，但仍有不少外界表示憂慮，並反對Apple實行該計劃。

在受到各界爭議下，官方表示，未來會利用更多時間收集不同客戶、團體、研究人員等意見，因應作出研究及改善，因此延遲推出有關功能。

責任編輯：李寶如

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