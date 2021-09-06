兩兄妹年紀輕輕唔打機學「挖礦」　開採三種數字貨幣月賺3萬美元

14歲的Ishaan Thakur與其9歲妹妹Aanya，在暑假建立商業挖礦加密貨幣，由第一天賺取3美元，到現時過開採三種數字貨幣，每月賺取超過3萬美元收入。

Ishaan Thakur接受《CNBC》訪問時表示，由於自己與妹妹Aanya都希望學習技能，並可在過程中賺錢，由此成為建立商業挖礦加密貨幣的契機。報道指出，現時兩兄妹每月以三種數字貨幣賺取逾3萬美元收入，包括：比特幣（市值最大的加密貨幣）、以太幣（市值第二高的加密貨幣），以及烏鴉幣（ravencoin）。

Ishaan Thakur形容，挖掘加密貨幣猶如開採黃金或鑽石一樣，「不是用鏟子，而是用電腦挖礦；你挖到的不是金子或鑽石，而是加密貨幣。」Ishaan Thakur分別在YouTube及網上，搜尋有關挖掘加密貨幣的訊息後，便在4月時，將自己的Alienware（高階遊戲電腦）轉換為以太礦機。而Ishaan Thakur的父母也對此表示支持：「我們本可以用整個夏天來玩電子遊戲，但我們卻利用業餘時間學習技術」。

由於比特幣供應有限，開採比特幣的競爭可能會更加激烈，秉以兄妹二人初時是由挖掘以太幣為主，而第一天則賺了3美元。在父親 Manish Raj的幫助下，二人又於4月時創建礦業公司 Flifer Technologies，並着手添加更多的處理器，於5月時賺了1000美元。

兄弟姐妹的收入繼續增加，到7月下旬，他們有能力購買設備，如 Antminers 和 Nvidia RTX 3080-Ti 顯卡，開採比特幣和烏鴉幣，至今擁有超過97個處理器。

同場加映:【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

