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小米1810炒不起　背後原因藉得企業借鏡

股市 14:00 2021/09/06

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小米 （01810） 業績不俗，管理層又揚言要做市場「一哥」，但小米股價一直都炒不起，持續橫行好一段時間，到底原因是什麼？份屬「米粉」的投資者們，又應否放棄小米換碼其他股價增長潛力的股份？耀才證券研究部經理譚智樂為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》點擊：【ET開市直擊】碳中和概念有幾勁 港股受惠有幾多？（附Time code）

Time code：

00：00 - 港股本周焦點速覽　留意議息會議

01：12 - 美股外圍市況速報　科技股向上

02：39 - 美國非農新增職位減少有何啟示？

08：34 - 美股走勢短綫如何？

09：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路

11：02 - 恒指走勢分析　有何因素左右大市

14：45 - 科指低位反彈逾一成　走勢如何？

17：56 - 美團 （03690） 呈雙底　短綫走勢如何

21：59 - 港股開市前市況速報

23：07 - ET個股推介：中國建築 （03311）

25：31 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 短炒策略部署

29：44 - 股票分析：京東集團 （09618） vs京東物流 （02618） 點揀

31：40 - 股票分析：南方恒生科技 （03033） 買賣策略

33：05 - 港股開市後市況速報

34：27 - 內地大力投資「碳中和」　概念股有得炒？分析新特能源 （01799） 、南方太陽能 （03134） 、龍源電力 （00916） 、大唐新能源 （01798） 、新天綠色能源 （00956）

39：04 - 氫能概念如何分析：濰柴動力 （02338） 、中集安瑞科 （03899）

42：05 - 股票分析：滙豐 （00005） vs招商銀行 （03968） 點揀

43：40 - 跨境理財通受惠股　中資券商vs內銀股誰更受惠

45：21 - 股票分析：港交所 （00388） 前景點睇

48：48 - 股票分析：信義玻璃 （00868） 短綫前景點睇

49：36 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 短綫前景點睇＋華潤水泥 （01313）

54：41- 股票分析：吉利 （00175） 應沽貨換馬？

57：06 - 股票分析：赤子城科技 （09911） 短綫前景點睇？

58：52 - 股票分析：小米 （01810） 前景如何分析？

01：02：12 - 市場黑天鵝點睇？對資本市場有何影響？

01：03：50 - 港股開市後市況速報

01：04：22 - 火電股熱炒怎分析？

01：08：46 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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