【滙豐HSBC】滙豐邀姜濤、ERROR代言力谷品牌見效　上半年年輕新客大增35%（多圖）

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，單計上半年新增的18歲至35歲年輕客戶，按年升35%。（陳永康攝）

HSBC滙豐今年先後邀請人氣男團MIRROR成員姜濤及ERROR代言，早前更隆重其事在中環滙豐總行大廈外牆播放姜濤的PayMe廣告，巨型到連對面海都睇到。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，單計上半年滙豐新增的18歲至35歲年輕客戶，按年升35%，佔整體新客超過一半，形容「頭嗰幾砲（宣傳）有迴響」，未來會繼續開拓年輕客群。

伍楊玉如指，今年開始特別聚焦吸納年輕客戶。她形容，留意到年輕客戶普遍對投資不太清楚，而在該行早前舉辦的「投資A0」網上直播等連串活動後，上半年年輕客戶新開立的投資帳戶按年大升130%。

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為進一步吸納年輕客戶，她指內部會收集管理見習生及焦點小組的年輕人意見，而全綫分行都會由今個月起更換制服，務求將品牌更加年輕化。

現時，滙豐手機銀行提供遙距開戶服務，普遍2至5分鐘完成開戶；又設有暫時鎖卡及追蹤國際滙款等功能，累積到160萬個手機銀行的活躍用戶。

但她形容滙豐「係一間大廠」，未來會繼續在數碼化投放、提升用戶體驗，又引述內部資料指，截至今年第一季已經有67%交易經數碼渠道進行，較2019年的約30%大幅增加，長遠而言必定可以減低整體營運成本。

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