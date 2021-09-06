【恒大3333】恒大地產有境內債券再跌兩成　恒大上周遭內地評級機構降級、外電評下輪高危內房股

▲ 【恒大3333】恒大地產債券再大跌 恒大上周遭內地評級機構降級、外電評下輪高危內房股

中國恒大 （03333） 債務問題未見曙光，旗下恒大地產上周被內地信貸評級機構中誠國際降低主體信用等級，由AAA級降至AA級，並且列入可能降級的觀察名單，恒大地產多批債券因此下評信貸評級，連同恒大地產債券價格再大跌。

恒大於2022年將有74億美元（約577億港元）債券到期，但上周財報顯示，集團現金和現金等價物減至六年低點，至6月底只有868億元人民幣，較半年前少720億或45%。

恒大地產境內債券「15恒大03」周一（9月6日）跌逾21%，「20恒大01」跌逾9%，「19恒大01」跌逾8%。中國恒大股價未受大影響，最新升0.3%，報3.91元。

恒大承認存違約風險 提六大措施、否則流動性惡化，可見【下一頁】

恒大債務問題更見溢出至同業，據彭博數據資料，以地產商發行人為主的中資美元債殖利率上周五升至12.9%，創下去年3月新冠疫情衝擊全球市場以來最高水平。

彭博指出，市場對其他開發商財務狀況的擔憂也在升溫，其中包括花樣年控股 （01777） 、建業地產 （00832） 和富力地產 （02777） 。穆迪上周將富力地產評級下調一檔至B2，並列入負面觀察名單，理由是再融資風險上升，該國際評級機構同時對中國房地產行業展望轉為負面，理由同樣是融資環境料會持續緊張。

彭博指出，到今年底，內地房地產公司需要償還或再融資約146億美元的到期美元票據，惟「三道紅綫」要求下，內房舉債規模受限。數據顯示，8月份中資地產商發行的美元債規模創下2月份春節以來的最低水平，僅為1月份的14%。

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編輯：麥德銘