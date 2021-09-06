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【滙豐HSBC】滙豐分行換制服改穿紅色Polo恤　伍楊玉如：想銀行形象更年輕

股市 13:24 2021/09/06

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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如（中）與穿上新分行制服的管理見習生合照。

新冠疫情爆發近2年仍未受控，但就開始衍生新的工作模式。好似「獅子行」滙豐HSBC為例，就在分行大搞新意，9月起滙豐分行會轉行「便服制」，凡需穿着制服的分行職員，將會陸續換上一件紅色Polo恤，取代原有的套裝制服。

滙豐今年找來人氣男團MIRROR及ERROR代言，力谷品牌形象轉型，原來分行換制服都是想走年輕路線。

據照片所見，新分行制服是短袖的鮮紅色Polo恤，襯足滙豐品牌的主色，Polo恤左邊胸口設有滙豐標誌，設計簡約但顏色就相當搶眼。

滙豐邀姜濤、ERROR代言力谷品牌見效　上半年年輕新客大增35%（多圖）｜詳見【下一頁】

伍楊玉如：客戶大讚鮮紅色制服醒神

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，銳意革新銀行的品牌形象，決定9月內所有滙豐分行都會轉行「go casual」，凡需穿着制服的分行職員都會換上一件紅色Polo恤。

她續指，初步反應理想，尤其是疫情下分行員工難以清洗西裝，換上Polo恤會更加衞生方便，而客戶亦都大讚新制服顏色醒神，期望可以將銀行形象更加年輕化，及提高親切度。

除了換制服，滙豐亦都關注到疫情下，員工經常要進行視像會議的負擔，決定引入每月1日的「Zoom Free Day」，即當日毋須進行任何視像會議，又指示員工即使上班，只好在早上8時至晚上8時傳送或回覆電郵，助員工達到更好的Work-life Balance。

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