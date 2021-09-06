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【異動股】藥明系股份上漲　藥明巨諾產品獲批、股價飆升兩成

股市 13:34 2021/09/06

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藥明系股份上漲　藥明巨諾產品獲批、股價飆升兩成

生物製藥合同板塊造好，三隻藥明系股份造好。當中，藥明巨諾 （02126） 今日股價飆升逾兩成，一度高見21.75元。根據交易數據顯示，該股上午11時半，曾有較大資金流入，以21.75元成交價成交11.65萬股，成交金額達253.4億元。

藥明巨諾今早輕微高開，其後股價不斷攀升，高見21.75元，升22.2%，現報21.6元，升21.4%，成交額暫錄1.5億元。

藥明巨諾上周五發表通告，指旗下首款CAR-T產品倍諾達（瑞基奧侖賽注射液）獲批新藥上市申請（NDA），是中國首個獲批為1類生物製品的CAR-T產品，也是全球第六款獲批的CAR-T產品。

另外，藥明康德 （02359） 報164.2元，升5.8%；藥明生物 （02269） 報120.6元，升4.2%。

其他醫藥股亦造好，啓明醫療 （02500） 、泰格醫藥 （03347） 現升逾一成、開拓藥業 （09939） 現升半成；四環醫藥 （00460） 、康諾亞 （02162） 現升逾7%至9%。

相關文章：【業績｜藥明系】藥明生物上半年多賺150%　未完成訂單近千億

【業績│藥明系】藥明康德半年多賺56% 疫情負面影響基本消除、今高開近1%

記者：梁安琪

港股 藥明康德（02359） 藥明生物（02269） 藥明巨諾－B（02126） 成交 中國 異動股

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