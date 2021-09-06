【新冠疫苗】以色列擬推第4針 針對變種病毒

▲ 以色列防疫官員扎爾卡表示因應變種病毒肆虐，民眾應準備有需要接種第4針新冠疫苗。

以色列上月初已開始為民眾接種第3針新冠疫苗，但新冠肺炎疫情仍未受控。以色列防疫官員扎爾卡表示因應變種病毒肆虐，民眾應準備有需要接種第4針新冠疫苗，又預計會針對變種病毒而改良新冠疫苗配方。

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扎爾卡（Salman Zarka）上周六（4日）接受以色列媒體訪問時表示，隨著全球各地發現愈來愈多的變種病毒，再加上Delta變種（印度首先發現）正以驚人速度傳播，他預計確診、住院和死亡個案將增加。

扎爾卡稱要為第4波疫情做好準備，預計稍後將需要為民眾接種第4針疫苗。他預計在今年底或明年初，以色列會向民眾提供改良版新冠疫苗加強劑，希望更有效應對新冠肺炎變種病毒。

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他上月接受《以色列時報》訪問時就已表示，考慮到變種病毒湧現和抗體隨時間減弱的問題，他估計民眾有機會每隔5至6個月，就要再接種一劑新冠疫苗。

以色列是首個開始為民眾接種第3劑新冠疫苗的國家，8月起率先為所有60歲以上國民接種。以色列早前擴大接種範圍至所有12歲或以上、已接種第2針疫苗最少5個月的國民，截至上周五（3日）已有超過250萬以色列接種了第3針疫苗。

責任編輯：鄭錦玲