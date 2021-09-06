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塔利班僅准女大學生露出眼睛 男女出入口分開

環球社會熱點 13:47 2021/09/06

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塔利班再次掌控阿富汗政權，不少女性憂慮回歸被打壓的時代。塔利班教育部要求私立大學女學生必須穿只露出雙眼的罩袍上課，且授課時男女學生必須分隔開。塔利班亦要求，女大學生只能由女教師教授，男女需分開出入口。惟有大學教授表示，塔利班允許女性繼續上課及接受高等教育，是一個很大的進步。

阿富汗女性示威遭武力鎮壓 塔利班拘捕4男 【下一頁】

塔利班教育部上周六（4日）發表文件，雖然未要求大學女學生穿覆蓋全臉的罩袍「波卡」（Burqa） ，但需穿著長罩袍（Abaya），輔以只露出雙眼的面紗尼卡布（Niqab）。

塔利班早前亦規定，學生必須按性別分隔就座，最少需用窗簾隔開男女學生，而女學生只能由女性教師教授，若未有女性教師，可由品格良好的長者補上。

塔利班為避免男女學生碰面，文件法令規定女學生需較男學生早5分鐘落堂，然後留在等候室內直至所有男同學離開。塔利班認為，男女學生在校園內亦需使用不同出入口。據悉，阿富汗私立大學擬當地時間周一（6日）開學。

阿富汗女性示威要求平權 傳塔利班武力鎮壓 【下一頁】

有大學教授表示，由於缺乏足夠女教師或課室，實際操作十分艱難。但他承認，塔利班允許女性繼續上課及接受高等教育，是一個很大的進步。

塔利班20年前掌權時禁止女性接受教育，並規定女性外出必須有男性親屬陪同。美軍攻打阿富汗後私立大學大幅增加，大學女學生錄取率亦大增。期間男女學生可以一齊學習，女性亦可與男性教授一同參與研討會。

責任編輯：李俊儀

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