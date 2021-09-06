【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位

▲ 本年第2季，小米穿戴式裝置市佔率成功超越Apple、三星（Samsung）及華為等品牌，排名全球首位。

近年消費者對穿戴式裝置需求不斷提升，蘋果（Apple）的Apple Watch向來在市場上佔據主導位置。不過最近有調查數據指，在本年第2季，小米穿戴式裝置市佔率竟成功超越Apple、三星（Samsung）及華為等品牌，排名全球首位。

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據Canalys數據指出，小米在本年第2季穿戴式裝置出貨為800萬，市佔率達到19.6%，更成功超越Apple Watch排名第一。Apple Watch出貨量為790萬部，市佔率達19.3%。此外，華為在本年第2季市佔率僅9.2%，比例較去年同期大跌，出貨量為370萬。

該機構分析師Cynthia Chen表示，小米在本年第2季提前推出小米手環6，該產品較上一代更具吸引力，成功令小米在該季的手錶出貨量提高130萬部。報告也表示，是次小米成功的關鍵是在於提前推出小米手環6產品，成功搶佔市場份額。

至於排名第4位的Fitbit，本年第2季市佔率達7.3%，出貨量為300萬。而三星市佔率為6.1%，出貨量為250萬部，排名全球第五。

責任編輯：李寶如