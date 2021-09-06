  • 32°C
香港時間 : 2021906日 (一) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位

科技 13:00 2021/09/06

分享：

本年第2季，小米穿戴式裝置市佔率成功超越Apple、三星（Samsung）及華為等品牌，排名全球首位。

近年消費者對穿戴式裝置需求不斷提升，蘋果（Apple）的Apple Watch向來在市場上佔據主導位置。不過最近有調查數據指，在本年第2季，小米穿戴式裝置市佔率竟成功超越Apple、三星（Samsung）及華為等品牌，排名全球首位。

＜＜【AR眼鏡】Facebook研究項目「Project Aria」終有消息！　智能眼鏡現身FCC文件

＜＜2021年第2季iPhone市佔率下跌至第4名　三星全球產量最高

據Canalys數據指出，小米在本年第2季穿戴式裝置出貨為800萬，市佔率達到19.6%，更成功超越Apple Watch排名第一。Apple Watch出貨量為790萬部，市佔率達19.3%。此外，華為在本年第2季市佔率僅9.2%，比例較去年同期大跌，出貨量為370萬。 

該機構分析師Cynthia Chen表示，小米在本年第2季提前推出小米手環6，該產品較上一代更具吸引力，成功令小米在該季的手錶出貨量提高130萬部。報告也表示，是次小米成功的關鍵是在於提前推出小米手環6產品，成功搶佔市場份額。

至於排名第4位的Fitbit，本年第2季市佔率達7.3%，出貨量為300萬。而三星市佔率為6.1%，出貨量為250萬部，排名全球第五。

責任編輯：李寶如

相關文章

【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
2021/09/04
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【5G成賣點】智能手機市場復甦　IDC調查：iPhone出貨量是 Android手機兩倍
2021/08/31
【5G成賣點】智能手機市場復甦　IDC調查：iPhone出貨量是 Android手機兩倍
【小米新品】小米仿生四足機械人　內建AI語音互動系統、人臉識別技術
2021/08/11
【小米新品】小米仿生四足機械人　內建AI語音互動系統、人臉識別技術

你可能感興趣

【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
13:49 2021/09/04
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【5G成賣點】智能手機市場復甦　IDC調查：iPhone出貨量是 Android手機兩倍
19:45 2021/08/31
【5G成賣點】智能手機市場復甦　IDC調查：iPhone出貨量是 Android手機兩倍
【小米新品】小米仿生四足機械人　內建AI語音互動系統、人臉識別技術
14:00 2021/08/11
【小米新品】小米仿生四足機械人　內建AI語音互動系統、人臉識別技術
移動裝置 Apple Watch 智能手錶 Apple 品牌 小米 華為 Fitbit Samsung

下一篇文章

【太空旅行】蘋果衝上太空！SpaceX載人任務收集健康數據　將採用Apple Watch、iPhone
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技備戰】三星憂地緣政治風險變局　投資逾18億促半導體設備、原料國產化
【科技備戰】三星憂地緣政治風險變局　投資逾18億促半導體設備、原料國產化
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【電腦安全】駭客出新招！顯示卡成惡意程式入侵目標
【電腦安全】駭客出新招！顯示卡成惡意程式入侵目標
【機迷熱話】Game Boy經典遊戲將登陸Switch　為訂閱服務增誘因？
【機迷熱話】Game Boy經典遊戲將登陸Switch　為訂閱服務增誘因？
【科技一周回顧】Windows 11下月登場　華為Mate 50系列料明年中發布
【科技一周回顧】Windows 11下月登場　華為Mate 50系列料明年中發布