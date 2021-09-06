  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (一) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯互通】南向債券通據悉最快本周宣布開通日期　或與跨境理財通齊在十一前後推

股市 12:20 2021/09/06

分享：

【互聯互通】南向債券通據悉最快本周宣布開通日期　或與跨境理財通齊在十一前後推

債券通南向交易籌備多時，據本報所得消息，債券通南向通最快會在本周公布更多詳情，並在十一國慶前啟動。另有消息指，上周有大型銀行就跨境理財通系統作最後測試，並隨時可在下月初正式啟用。

據市場消息，「債券通」的「南向通」初期可投資的債券產品範圍，主要是金管局債務工具中央結算系統（CMU）託管的港元及人民幣債券，而因為跨境結算安排等技術問題，開通初期的可交易債券產品不會包括美元債券，惟未知悉最終會否有改變。

 【中資券商股可受惠理財通？立即點擊看分析【下一頁】（或點選↓Time code：43'40"）】

債券通南向通 傳國慶前啟動

據港交所 （00388） 中期報告顯示，債券通成交量於今年上半年持續增長，半年度平均每日成交金額創266億元人民幣的新高。單月平均每日成交金額於6月創305億元人民幣新高，2021年4月21日更創單日成交金額新高，達496億元人民幣。

跨境理財通方面，據報銀行目前尚待監管部門公布諮詢後的修改細則，確認最終框架。由於目前中港未全面通關，銀行界期望監管機構能在風險可控的前提下，允許「北向通」有見證開戶服務，與香港銀行可經「南向通」內地合作銀行為合資格內地投資者提供見證開戶服務看齊。

相關文章：

【債券通】債券通「南向通」據報有望於十一前開通　初期或不納美元債券

【理財通】廣東銀保監局：「跨境理財通」即將正式出台

【理財通】財庫局首披露北向通參與資格、未提資產要求　南向通覆蓋存款及中低風險基金

 

中銀坐擁網絡優勢 積極準備「跨境理財通」服務

債券 跨境理財通 香港交易及結算所有限公司 香港金融管理局 互聯互通

上一篇文章

【京東9618】劉強東減少日常營運職務　京東委任新總裁徐雷、京東半日轉升1%

下一篇文章

【美股期貨】美股勞動節假期休市　道指期貨靠穩微升（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【騰訊股價】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》9.15登內地　嚴防未成年人沉迷、騰訊現升2%
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股靠穩　夜期升36點（不斷更新）
【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低
【恒大3333】恒大美元債跌至25美元　創新低
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【潛力股精選】一次過睇晒七隻潛力股推介
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【億萬富豪】印度首富單日身家再漲37億美元　半步之遙晉身千億美元富豪俱樂部（內附富豪榜）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）