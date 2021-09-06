▲ 【互聯互通】南向債券通據悉最快本周宣布開通日期 或與跨境理財通齊在十一前後推

債券通南向交易籌備多時，據本報所得消息，債券通南向通最快會在本周公布更多詳情，並在十一國慶前啟動。另有消息指，上周有大型銀行就跨境理財通系統作最後測試，並隨時可在下月初正式啟用。

據市場消息，「債券通」的「南向通」初期可投資的債券產品範圍，主要是金管局債務工具中央結算系統（CMU）託管的港元及人民幣債券，而因為跨境結算安排等技術問題，開通初期的可交易債券產品不會包括美元債券，惟未知悉最終會否有改變。

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債券通南向通 傳國慶前啟動

據港交所 （00388） 中期報告顯示，債券通成交量於今年上半年持續增長，半年度平均每日成交金額創266億元人民幣的新高。單月平均每日成交金額於6月創305億元人民幣新高，2021年4月21日更創單日成交金額新高，達496億元人民幣。

跨境理財通方面，據報銀行目前尚待監管部門公布諮詢後的修改細則，確認最終框架。由於目前中港未全面通關，銀行界期望監管機構能在風險可控的前提下，允許「北向通」有見證開戶服務，與香港銀行可經「南向通」內地合作銀行為合資格內地投資者提供見證開戶服務看齊。

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